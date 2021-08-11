Botafogo vence o Boavista e garante vaga nas quartas de final da Taça Guanabara sub-20

Crédito: Wanderson Gomes

Depois de um começo irregular, o Botafogo garantiu vaga nas quartas de final da Taça Guanabara sub-20. A confirmação veio na tarde desta quarta-feira, quando o Alvinegro Carioca venceu o Boavista por 3 a 0, em rodada atrasada válida pela sétima rodada da competição, no CEFAT.

> ATUAÇÕES: He-Man e Diego Gonçalves se destacam na vitória do Botafogo Os gols da vitória alvinegra foram marcados por Gabriel Conceição (2) e Vitor Marinho. Agora, o Botafogo já garantiu vaga no G8 da Taça Guanabara e, portanto, avança para a fase mata-mata da Taça Guanabara. No entanto, o Botafogo ainda tem mais um compromisso na competição. O time da Estrela Solitária enfrenta o Macaé, que soma apenas um ponto, na próxima quarta-feira, às 15h, no CEFAT, em partida válida pela 11ª rodada da Taça Guanabara sub-20.

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