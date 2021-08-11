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Botafogo vence o Boavista e garante vaga nas quartas de final da Taça Guanabara sub-20

Depois de conquistar apenas cinco pontos nas seis primeiras rodadas, a base alvinegra se recuperou na competição e avançou para a fase mata-mata...

Publicado em 11 de Agosto de 2021 às 18:21

LanceNet

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Publicado em 

11 ago 2021 às 18:21
Crédito: Wanderson Gomes
Depois de um começo irregular, o Botafogo garantiu vaga nas quartas de final da Taça Guanabara sub-20. A confirmação veio na tarde desta quarta-feira, quando o Alvinegro Carioca venceu o Boavista por 3 a 0, em rodada atrasada válida pela sétima rodada da competição, no CEFAT.
> ATUAÇÕES: He-Man e Diego Gonçalves se destacam na vitória do Botafogo Os gols da vitória alvinegra foram marcados por Gabriel Conceição (2) e Vitor Marinho. Agora, o Botafogo já garantiu vaga no G8 da Taça Guanabara e, portanto, avança para a fase mata-mata da Taça Guanabara. No entanto, o Botafogo ainda tem mais um compromisso na competição. O time da Estrela Solitária enfrenta o Macaé, que soma apenas um ponto, na próxima quarta-feira, às 15h, no CEFAT, em partida válida pela 11ª rodada da Taça Guanabara sub-20.
> Veja a tabela da Série B do Brasileirão
Antes disso, o Botafogo volta a campo no próximo sábado, às 14h, quando enfrenta o Internacional, no também no CEFAT, em jogo válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20. Hoje, o Glorioso é o quinto colocado, com 17 pontos conquistados.

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