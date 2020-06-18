Botafogo vai ao TJD-RJ para não entrar em campo na segunda pela Taça Rio

"Não tem condições. Nós precisamos de, no mínimo, 15 dias de preparação para poder voltar a jogar. Queremos uma flexibilização, mas não extremista. Estamos nos propondo a jogar no dia 1º e no dia 4 (de julho)", disse o presidente botafoguense.

O elenco do Botafogo tem retorno previsto aos treinos para sábado. O time é o quarto colocado do Grupo A da Taça Rio. Depois do jogo com a Cabofriense, o próximo adversário será a Portuguesa.