Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Retomada sem acordo

Botafogo vai ao TJD-RJ para não entrar em campo na segunda pela Taça Rio

O Botafogo se recusa a voltar a disputar a Taça Rio na próxima semana e só pretende entrar em campo em julho
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jun 2020 às 18:08

Publicado em 18 de Junho de 2020 às 18:08

Nelson Mufarrej, presidente do Botafogo
Nelson Mufarrej, presidente do Botafogo Crédito: Vitor Silva/Botafogo
O Botafogo se recusa a voltar a disputar a Taça Rio (segundo turno do Campeonato Carioca) na próxima semana e só pretende entrar em campo em julho. Para isso, a diretoria do clube entrou, nesta quinta-feira à tarde, com uma ação no Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro (TJD-RJ) contra a volta da competição, na qual tem jogo marcado pela Ferj (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro) segunda-feira, contra a Cabofriense.
Na ação, assinada pelo presidente Nelson Mufarrej e pelos advogados do clube, é pedido que o Botafogo não sofre penalidades e as duas últimas rodadas da Taça Rio sejam disputadas nos dias 1º e 4 de julho.
A ação foi movida, pois o Botafogo, juntamente com o Fluminense, queria a retomada do futebol carioca para o dia 1.º de julho, mas não houve acordo. Mufarrej, em entrevista coletiva ao lado do prefeito Marcelo Crivella na quarta-feira passada, ameaçou não colocar o time em campo.
"Não tem condições. Nós precisamos de, no mínimo, 15 dias de preparação para poder voltar a jogar. Queremos uma flexibilização, mas não extremista. Estamos nos propondo a jogar no dia 1º e no dia 4 (de julho)", disse o presidente botafoguense.

O elenco do Botafogo tem retorno previsto aos treinos para sábado. O time é o quarto colocado do Grupo A da Taça Rio. Depois do jogo com a Cabofriense, o próximo adversário será a Portuguesa.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Arteterapia: 11 benefícios para a saúde mental no Dia Mundial da Arte
Imagem BBC Brasil
Wagner Moura é eleito pela Time uma das 100 pessoas mais influentes de 2026: 'Abriu um buraco no teto do mundo'
Imagem de destaque
Longevidade: por que proteínas e cálcio se tornam ainda mais importantes após os 40 anos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados