Botafogo: Túlio quer jogo com Loco Abreu na volta do público no Nilton Santos para 'morrer tranquilo'

Artilheiro, campeão brasileiro, marcado por frases icônicas e, agora, estátua. O que ainda falta para Túlio Maravilha? Na visão do jogador, ainda é possível organizar uma partida amistosa entre seus convidados e os amigos de Loco Abreu para simbolizar a futura reabertura de público no Estádio Nilton Santos, do Botafogo.
O LANCE! conversou com o ex-atacante, que afirmou ter feito praticamente tudo que queria no que diz respeito ao Botafogo na vida e carreira. O Maravilha anunciou que vai lançar a biografia em dezembro desse ano em General Severiano, mas faz o pedido à diretoria: que organize a partida comemorativa ao lado de Loco Abreu.
- Uma frase para ilustrar esse momento (virar estátua) é que agora eu posso morrer tranquilo. Já consegui colocar meus pés na calçada da fama do Maracanã, já estou a minha biografia pronta para ser lançado em General Severiano no dia 17 de dezembro, na data que o clube foi campeão brasileiro em 1995. Agora, com mais uma promessa de um jogo de despedida, amigos do Tulio contra amigos do Loco Abreu, não importa como vai ser. Que tenha um jogo de despedida meu para reabertura do Nilton Santos ao público. Seria uma honra poder realizar esse sonho e aí sim eu poderia morrer tranquilo. Dever cumprido e deixaria meu legado para as gerações botafoguenses - afirmou.
Túlio Maravilha virou estátua no Setor Leste do Estádio Nilton Santos nesta sexta-feira. O Maravilha esteve no local para acompanhar o evento e receber a homenagem ao vivo. Não houve participação da imprensa por conta dos protocolos de segurança visando a Covid-19.
Loco Abreu, por sua vez, anunciou que vai disputar a última partida da carreira profissional nesta sexta-feira, pelo Sud America, do Uruguai. O atacante, campeão carioca em 2010 pelo Botafogo, atuou em 31 clubes.