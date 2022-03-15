Botafogo terá semana livre de preparação para reta final do Carioca e melhorar desempenho em clássicos

Em meio à reformulação do elenco, o Botafogo aguarda a chegada do português Luís Castro e terá a reta final do Carioca para encorpar e entrosar o grupo. Com a sequência da temporada, novos reforços chegarão e o projeto de Jhon Textor dará andamento. Para isso, o Glorioso terá que melhorar seu desempenho em clássicos no ano, já que ainda não teve uma grande atuação contra os rivais na Taça Guanabara.A Ferj anunciou a mudança do jogo de ida das semifinais do Estadual entre Botafogo e Fluminense de sábado para a próxima segunda, às 20h, no Nilton Santos. Com isso, os comandados de Lúcio Flávio terão uma semana cheia de preparação para mais um clássico. Na Taça Guanabara, o Alvinegro venceu apenas um dos rivais - o Vasco - mas também não teve uma boa atuação nesta partida.

Diante do Cruz-Maltino, Erison abriu o placar, ainda no primeiro tempo, mas na volta do intervalo, o Glorioso deu muito espaço para o rival ,que não soube aproveitar. Contra a dupla Fla-Flu, as carências do elenco e a diferença de investimento entre as equipes também pesaram. Os rivais têm projetos mais consolidados no momento, mas o time de General Severiano pode ser mais competitivo e ser certeiro em sua estratégia.

O Fluminense está em grande fase, já que ergueu o troféu da Taça Guanabara e está próximo de garantir uma vaga na fase de grupos da Libertadores. Porém, jogos eliminatórios e clássicos trazem à tona outro ambiente e mexem com a cabeça dos atletas. Na última coletiva, o treinador-interino Lúcio Flávio explicou como o Botafogo chegará para esses duelos decisivos.

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- Nós sabemos que enfrentaríamos um adversário qualificado na semifinal. Essa semana vem a ser importante para nós no sentido de recuperar alguns jogadores que não pudemos contar nos últimos jogos, condicionar melhor cada um deles e tentar preparar o melhor Botafogo para essa semifinal, já que vai ser um jogo diferente e decisivo. Sabemos que apesar de no jogo da Taça Guanabara não termos tido um melhor resultado, sabemos que tudo muda: o ambiente, a cabeça do atleta... Mas, acima de tudo, acho que vale todo o esforço que o Botafogo teve para chegar nessa semifinal.

A torcida está eufórica com a transição do clube para a SAF e o projeto de Jhon Textor. No entanto, o Carioca é importante para dar ritmo de jogo aos recém-contratados (Philipe Sampaio e Lucas Piazon) e procurar mais entrosamento. Luís Castro chegará no meio dessa fase - a partir do dia 19 - no mês que antecede as estreias no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil.

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- É continuar o trabalho. Todos conhecem o processo de transição do clube, mas, em princípio, todos os jogadores que fazem parte do elenco do Botafogo vêm se preparando e trabalhando da melhor forma possível. Estamos, a partir do momento da chegada do Philipe Sampaio e Lucas Piazon, estão sendo integrados ao elenco. Isso é um processo que vai se tornando natural. Em princípio nós conquistamos uma classificação e vamos trabalhar em cima desses dois jogos de semifinal. Depois vamos passar a pensar em uma competição nacional que é o Campeonato Brasileiro - salientou Lúcio Flávio.