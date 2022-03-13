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Botafogo tenta liberação de Gatito da seleção do Paraguai para goleiro jogar contra o Fluminense

Lúcio Flávio afirmou que Botafogo já entrou em contato com a Federação Paraguaia com a intenção de cancelar ida do goleiro à seleção, mas situação é complicada...
LanceNet

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Publicado em 

13 mar 2022 às 19:35

Publicado em 13 de Março de 2022 às 19:35

O Botafogo tenta agir nos bastidores para contar com Gatito Fernández nas semifinais do Campeonato Carioca. O clube entrou em contato com a Federação Paraguaia na tentativa de liberá-lo da convocação para os próximos jogos das Eliminatórias Sul-Americanas. Assim, ele ficaria livre para jogar contra o Fluminense.+ Outrora encaminhado, Saravia pede novas condições e negociação com o Botafogo dificulta
Os duelos contra o Tricolor serão no dia 21, uma segunda-feira - justamente quando o camisa 1 teria que se apresentar à Albirroja - e dia 27. O Alvinegro não teria o goleiro nos dois duelos contra o Fluminense.
Lúcio Flávio, técnico interino do Botafogo, afirmou que a diretoria já entrou em contatos para tentar cancelar a ida do goleiro para a seleção, mas que a situação é complicada.
– No dia da convocação do Gatito, (o clube) já solicitou uma desconvocação. A princípio, não foi acatada pela federação paraguaia. O clube está tentando, mas não é situação fácil por ser uma data Fifa. Até o final nós vamos lutar para ter o Gatito nos dois jogos - explicou o treinador após a partida contra o Audax Rio.
Caso não funcione, Diego Loureiro - que jogou neste domingo, com o paraguaio sendo poupado - e Douglas Borges são as opções para o gol do Botafogo.
Crédito: GatitoFernándezemaçãopeloBotafogo(Foto:VítorSilva/Botafogo

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