Botafogo tem dois integrantes na seleção da galera da 29º rodada da Série B

O Botafogo garantiu uma importante vitória na última rodada. O time venceu o CRB em casa por 2 a 0. Os autores dos gols do Alvinegro na partida, Carlinhos e Marco Antônio, integram a seleção da galera da 29º rodada da Série B.Por voto popular no Twitter, é definida a seleção da galera da rodada da Série B. Próximo adversário do Botafogo, o Cruzeiro venceu por 3 a 0 o Coritiba fora de casa e dominou o time, com 5 integrantes.