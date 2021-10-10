Botafogo tem dois integrantes na seleção da galera da 29º rodada da Série B

O Botafogo garantiu uma importante vitória na última rodada. O time venceu o CRB em casa por 2 a 0. Os autores dos gols do Alvinegro na partida, Carlinhos e Marco Antônio, integram a seleção da galera da 29º rodada da Série B.Por voto popular no Twitter, é definida a seleção da galera da rodada da Série B. Próximo adversário do Botafogo, o Cruzeiro venceu por 3 a 0 o Coritiba fora de casa e dominou o time, com 5 integrantes.
> Carli e Kanu, dupla de zaga do Botafogo, sofreram apenas um gol quando jogaram juntos nesta Série B
A seleção da galera da 29º rodada é composta por: Fábio (Cruzeiro); Kevin (Ponte Preta), Eduardo Brock (Cruzeiro), Camutanga (Náutico) e Carlinho (Botafogo); Adriano (Cruzeiro), Yuri (CSA), Marco Antônio (Botafogo); Vitor Leque (Cruzeiro) e Dellatorre (CSA) - Técnico: Vanderlei Luxemburgo (Cruzeiro).