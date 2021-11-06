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Botafogo tem desfalques de Chay e Barreto contra o Vasco; veja provável escalação da equipe para clássico

Enderson Moreira tende a lançar Marco Antônio no setor ofensivo. Oyama é substituto imediato no meio de campo para duelo neste domingo, em São Januário...
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Publicado em 

06 nov 2021 às 16:25

Publicado em 06 de Novembro de 2021 às 16:25

Crédito: Chay vem progredindo de sua lesão, mas ainda não estaria 100% para duelo com o Vasco (Vitor Silva / Botafogo
Ainda não será desta vez que o torcedor do Botafogo assistirá ao retorno de Chay à equipe. O atacante, que se recupera de uma lesão, chegou a fazer treinamentos leves na última sexta-feira (6), mas o departamento médico do Alvinegro optou por deixá-lo de fora do clássico diante do Vasco, neste domingo (7), às 16h, em São Januário. O intuito é aguardar sua plena recuperação para os próximos jogos válidos pela Série B.O jogador de 31 anos no está no período de transição depois do trauma no tornozelo direito. Embora tenha evoluído, os médicos do Botafogo acharam melhor deixá-lo de fora do clássico diante do Vasco, pela 34ª rodada da competição.
O técnico Enderson Moreira também terá o desfalque de Barreto. O meio-campista recebeu seu terceiro cartão amarelo durante o confronto com o Confiança e, por isto, terá de cumprir suspensão. Seu substituto imediato é Luis Oyama.
Para o lugar de Chay, o comandante do Alvinegro tende a lançar Marco Antônio. Luiz Henrique também corre por fora como opção.
O Botafogo deve atuar com: Diego Loureiro; Daniel Borges, Carli, Kanu e Hugo; Luis Oyama, Pedro Castro e Marco Antônio; Warley, Diego Gonçalves e Rafael Navarro.

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