Botafogo tem desfalques de Chay e Barreto contra o Vasco; veja provável escalação da equipe para clássico

Ainda não será desta vez que o torcedor do Botafogo assistirá ao retorno de Chay à equipe. O atacante, que se recupera de uma lesão, chegou a fazer treinamentos leves na última sexta-feira (6), mas o departamento médico do Alvinegro optou por deixá-lo de fora do clássico diante do Vasco, neste domingo (7), às 16h, em São Januário. O intuito é aguardar sua plena recuperação para os próximos jogos válidos pela Série B.O jogador de 31 anos no está no período de transição depois do trauma no tornozelo direito. Embora tenha evoluído, os médicos do Botafogo acharam melhor deixá-lo de fora do clássico diante do Vasco, pela 34ª rodada da competição.