Botafogo-SP terá jogos transmitidos no TikTok e Série C busca expandir público na plataforma

Crédito: Divulgação/Botafogo-SP

A Série C do Campeonato Brasileiro vai invadir a casa dos torcedores através do celular. O TikTok anunciou uma parceria com a CBF e vai transmitir ao vivo os jogos da terceira divisão nacional, além de trazer conteúdo exclusivo dos 20 times participantes e aproximar a competição dos torcedores de todo o país.Para Laura Louzada, gerente de marketing da Botafogo S.A, a transmissão pela plataforma colocará o clube em evidência, inclusive atingindo torcedores que não estão acostumados a acompanhar a Série C, por ser um aplicativo popular.

- Tenho certeza que essa nova parceria para a transmissão dos jogos da Série C dará ao Botafogo maior visibilidade. Além de aproximar mais os torcedores ao clube com os conteúdos exclusivos, iremos alcançar novas faixas etárias e torcedores por todo o mundo - afirmou Louzada sobre a divulgação da liga.

Além das partidas na plataforma, a equipe de Ribeirão Preto investe nas mídias sociais e está produzindo conteúdo no YouTube para homenagear a histórica campanha no Paulistão de 2001. Os episódios da série “Raízes Tricolores - 20 anos do vice” são exibidos às terças e quintas, no canal oficial do Botafogo-SP.A Série C se destaca pela diversidade das empresas de streaming e tecnologia que trabalham para levar as partidas aos torcedores. Além do aplicativo Tik Tok, a TV NSports e o DAZN transmitem o campeonato em suas plataformas. A TV Bandeirantes transmite uma partida por rodada, na TV aberta.

- Estamos muito felizes com a parceria que fechamos para a Série C. Trazer um dos mais tradicionais torneios do futebol nacional para a TV NSports é motivo de orgulho. Sabemos da paixão do torcedor e entendemos a responsabilidade de levar a emoção dos jogos para dentro das casas, principalmente neste momento de pandemia, de uma forma acessível e multiplataforma - comenta Guilherme Figueiredo, CEO da TV NSports.