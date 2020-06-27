Botafogo-SP tem 14 casos positivos do novo coronavírus; nove são jogadores

No total, o Botafogo-SP testou 85 pessoas. Dessas, nove são jogadores, três membros da comissão técnica e dois funcionários Crédito: Freepik

O Botafogo, de Ribeirão Preto (SP), divulgou neste sábado (27) os resultados dos testes para o novo coronavírus . A assessoria do clube paulista confirmou que 14 pessoas, entre jogadores, comissão técnica e funcionários foram detectados com a doença.

No total, o Botafogo-SP testou 85 pessoas. Dessas, nove são jogadores, três membros da comissão técnica e dois funcionários. Os nomes não foram divulgados.

O clube de Ribeirão Preto confirmou que todas as pessoas diagnosticadas com a Covid-19 foram isoladas e iniciaram o tratamento. O Botafogo-SP não informou sobre o estado de saúde delas, mas, aparentemente, nenhuma está em caso preocupante até o momento.

A cidade de Ribeirão Preto está na zona vermelha, a mais restritiva, conforme o plano estabelecido pelo Governo do Estado de São Paulo . Já são 4.385 casos confirmados, além de 134 mortes. Apesar de 97% dos leitos de UTI estarem ocupados, o prefeito descartou o "lockdown".