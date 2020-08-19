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futebol

Botafogo-SP sobra em campo e vence Avaí na Ressacada

Desempenho do time de Ribeirão Preto foi absoluto mesmo atuando fora de casa, algo potencializado pela expulsão de Arnaldo no fim da primeira etapa...

Publicado em 18 de Agosto de 2020 às 21:14

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 ago 2020 às 21:14
Crédito: Reprodução/SporTV
Se recuperando do revés sofrido na última rodada do Brasileirão da Série B, o Botafogo-SP foi até Florianópolis e conseguiu um bom desempenho técnico recompensado pela vitória diante do Avaí por 1 a 0, gol marcado já na etapa complementar por Elicarlos. O marcador fez o Pantera subir, mesmo que momentaneamente, para a quarta posição com seis pontos enquanto o Leão fica com três unidades na 11ª colocação.
OPORTUNIDADES RELÂMPAGO
Os atacantes do Botafogo-SP, com somente cinco minutos de partida, tiveram ótimas condições, por duas vezes, para colocarem rapidamente o time paulista à frente do marcador na Ressacada. Depois de jogada em velocidade feita pelo meia Jeferson, o camisa 39 cruzou rasteiro e Luketa passou da bola, tocando fraco pra meta e vendo o zagueiro Rafael Pereira tirando em cima da linha. Pouco tempo depois, foi a vez de Wellington Tanque ficar cara a cara com o goleiro Lucas Frigeri depois de passe errado dado pelo zagueiro Victor Sallinas. Mas o centroavante, de tanto tirar do arqueiro do Avaí, viu sua bola carimbar a trave esquerda dos catarinenses.
PRESSÃO ABSOLUTA​Após a pressão inicial dos visitantes, o Avaí chegou a exercer certa "monopolização" da posse de bola tentando empurrar o adversário para dentro de sua área, mas pecava na construção das jogadas e, com isso, tornava a função do goleiro Darley bastante tranquila.
Por sua vez, o ataque do Pantera variava seus lances e via a trave e o goleiro Lucas Frigeri salvar os anfitriões em pelo menos mais três oportunidades ainda na etapa inicial. Entretanto, um dos lances acabou ficando marcado pelo elemento plástico onde, após o cruzamento ser cortado parcialmente pela zaga do Leão, o atacante Rafinha deu uma linda bicicleta e viu a bola bater na trave direita antes de sair.
SE JÁ ESTAVA RUIM PRO AVAÍ...
Não bastasse a primeira etapa de baixo nível tanto técnico como de capacidade de marcação, a equipe de Geninho ainda teria de lidar com o fato de estar com um jogador a menos também em função dos espaços que deixava para o oponente. Aos 39, Luketa foi lançado em velocidade na retomada da posse e foi derrubado por Arnaldo que era o último marcador antes de Lucas Frigeri, motivando o árbitro Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro a dar cartão vermelho direto.
FUROU O BLOQUEIO
Apesar de em menor volume, o Botafogo-SP já havia assustado também na etapa complementar na batida de Val quando o lateral-direito cortou pro meio e bateu com extremo perigo do lado direito da meta de Lucas Frigeri. E, de tanto tentar, com 19 minutos Elicarlos aproveitou uma bola que espirrou na intermediária ofensiva e soltou uma verdadeira bomba de pé direito que foi no extremo canto esquerdo de Frigeri. 1 a 0 para o time de Ribeirão Preto na Ressacada.
NO DESESPERO
Nos minutos finais, o Avaí tentou, mesmo com todas as dificuldades e a desvantagem numérica, se aproveitar do fato da diferença mínima, para buscar um empate o qual até então não dava sinais de ter força para conseguir. A pressão desorganizada Azzurra teve pouco resultado prático e o resultado permaneceu 1 a 0 para o Bota.

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