Botafogo-SP perde chances e empata com o Juventude na Série B

Crédito: José Bazzo / Agência Botafogo

Diretamente do Estádio Santa Cruz, Botafogo e Juventude se enfrentaram em situações distintas na tabela. Apesar disso, o duelo em Ribeirão Preto não saiu de um empate em 1 a 1 com os gols marcados no segundo tempo. O time mandante, em situação delicada, chegou a seis jogos sem vitória.

Com o resultado, o Botafogo segue em fase complicada na vice-lanterna da Série B com apenas 20 pontos (oito a menos que o Cruzeiro, primeiro fora do Z-4). Já o Juventude seguiu dentro do G-4 e chegou aos 41 pontos somados até aqui.

Na próxima rodada, mais precisamente no sábado, o Botafogo vai enfrentar fora de casa o Cuiabá. Mais um que briga na parte de cima da tabela. Enquanto o Juventude vai medir forças contra a líder Chapecoense.

PRIMEIRO TEMPO DOMINADO PELO BOTAFOGO-SP

O Juventude até começou atacando com Eltinho. Aos dois minutos, a bola sobrou para o jogador que de fora da área chutou a bola na rede pelo lado de fora. A partir daí, o Botafogo passou a ter as melhores chances criadas: Wellington Tanque de voleio, Valdemir arriscando uma pancada de longe e Carné defendendo e Rafinha cortando para o meio e novamente Carné aparecendo foram as três oportunidades seguidas do Pantera em menos de 15 minutos.

A força do começo de jogo que mostrou o Juventude e mais ainda o Botafogo quanto as chances perigosas de gol não foi a mesma. Poucas foram as oportunidades e a bola passou a ficar mais de pé em pé em busca de brechas entre as defesas adversárias. Preocupado com a postura de seu time, Pintado tirou Rafael Silva aos 31 minutos para por Matheusinho. O atacante foi consolado no banco de reservas.

Somente aos 38 minutos foi que o Botafogo voltou a assustar. Após cruzamento vindo da direita, Matheus Anjos cabeceou e a bola passou rente à trave direita de Rafael Carné. O Juventude respondeu de imediato com a bicicleta de Grampola, que também assustou Darley. Apesar da retomada das tentativas, o primeiro tempo terminou zerado.

SEGUNDO TEMPO COM GOL LÁ E CÁ

As equipes voltaram sem mudanças, mas as tentativas no início de jogo que empolgaram os torcedores no primeiro tempo não aconteceram na etapa final. Mesmo assim o Botafogo continuou mais no ataque e era quem mais se aproximada do gol. Na lateral de campo, o técnico Pintado não se continha e mostrava muito nervosismo.

Porém num ataque promovido pelo Juventude, Gustavo Bochecha levantou uma bola na medida para Rafael Grampola, que cabeceou para o fundo das redes aos 20 minutos. O Juve joga um balde de água fria no Botafogo que vinha tendo mais perigo de gol. A resposta do Pantera veio cinco minutos depois com uma falta cobrada por Matheus Anjos em chute que passou perto do gol.

Com o resultado conquistado, o Juventude voltou a ser o time de poucas chances e o Botafogo manter a maior posse, apesar de pouco assustar após o arremate de Anjos. Mas quando voltou ao ataque foi para fazer. Ronald cruzou pela esquerda e Wellington Tanque se jogou na bola para igualar o placar aos 40 minutos.