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Botafogo-SP lança novo uniforme em homenagem a campanha do clube no Paulistão de 2001

Camisa relembra a edição usada no começo do século e contra com detalhes que completam o design moderno...

Publicado em 04 de Agosto de 2021 às 18:20

LanceNet

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Publicado em 

04 ago 2021 às 18:20
Crédito: Divulgação/Botafogo-SP
O Botafogo apresentou o terceiro uniforme que será utilizado no restante da temporada. Em parceria com a Volt Sport, marca de artigos esportivos brasileira, a camisa destaca a campanha do vice-campeonato paulista de 2001.O lançamento veio coroar a Série “Raízes Tricolores”, documentário produzido para os canais oficiais do clube. Durante a live, que contou com a participação de diversos ex-jogadores do clube, o manto foi apresentado à torcida. A releitura do uniforme faz parte de um projeto da Volt Sport que busca recriar uniformes marcantes da história dos clubes. Além disso, com a proximidadedo Dia dos Pais, é uma forma de homenagear todos os pais botafoguenses queparticiparam desta trajetória heróica do clube na história do Paulistão.
A camisa é predominantemente vermelha, o símbolo está centralizado no peito e foi aplicado em ATK 3D, uma das tecnologias mais modernas do mercado. Na faixa central preta, duas listras brancas em marca d’água, com o ano 2001 projetado diversas vezes. Nas costas, a combinação das listras segue até a metade inferior da camisa, com a numeração em preto.
- Na semana do Dia dos Pais, planejamos uma surpresa aos torcedores com a chegada do terceiro uniforme. É uma camisa que lembra uma temporada histórica do Botafogo e faz menção ao ‘Celeiro de Campeões’. Nesta caminhada ao lado do clube, é uma honra para a Volt Sport produzir mais um modelo respeitando as cores e a identidade do Botafogo-SP - afirma Fernando Kleimmann, sócio-diretor da Volt Sport.- A ideia “Raízes Tricolores”, que nomeia a Série e a nova camisa, surgiu da nostalgia da história centenária do clube, remetendo à estrofe "Celeiro de Campeões" do hino botafoguense, reconhecido na revelação de jovens talentos e à própria conquista Tricolor de 2001, já que a grande maioria do elenco principal do vice era formado de pratas da casa - conta Laura Louzada, gerente de marketing da Botafogo S/A.
O novo modelo sai por R$199,90. Os produtos estão disponíveis nas lojas oficiais do clube, lojas de materiais esportivos e no site da Loja do Botafogo-SP.

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