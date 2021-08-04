Botafogo-SP lança novo uniforme em homenagem a campanha do clube no Paulistão de 2001

Crédito: Divulgação/Botafogo-SP

O Botafogo apresentou o terceiro uniforme que será utilizado no restante da temporada. Em parceria com a Volt Sport, marca de artigos esportivos brasileira, a camisa destaca a campanha do vice-campeonato paulista de 2001.O lançamento veio coroar a Série “Raízes Tricolores”, documentário produzido para os canais oficiais do clube. Durante a live, que contou com a participação de diversos ex-jogadores do clube, o manto foi apresentado à torcida. A releitura do uniforme faz parte de um projeto da Volt Sport que busca recriar uniformes marcantes da história dos clubes. Além disso, com a proximidadedo Dia dos Pais, é uma forma de homenagear todos os pais botafoguenses queparticiparam desta trajetória heróica do clube na história do Paulistão.

A camisa é predominantemente vermelha, o símbolo está centralizado no peito e foi aplicado em ATK 3D, uma das tecnologias mais modernas do mercado. Na faixa central preta, duas listras brancas em marca d’água, com o ano 2001 projetado diversas vezes. Nas costas, a combinação das listras segue até a metade inferior da camisa, com a numeração em preto.

- Na semana do Dia dos Pais, planejamos uma surpresa aos torcedores com a chegada do terceiro uniforme. É uma camisa que lembra uma temporada histórica do Botafogo e faz menção ao ‘Celeiro de Campeões’. Nesta caminhada ao lado do clube, é uma honra para a Volt Sport produzir mais um modelo respeitando as cores e a identidade do Botafogo-SP - afirma Fernando Kleimmann, sócio-diretor da Volt Sport.- A ideia “Raízes Tricolores”, que nomeia a Série e a nova camisa, surgiu da nostalgia da história centenária do clube, remetendo à estrofe "Celeiro de Campeões" do hino botafoguense, reconhecido na revelação de jovens talentos e à própria conquista Tricolor de 2001, já que a grande maioria do elenco principal do vice era formado de pratas da casa - conta Laura Louzada, gerente de marketing da Botafogo S/A.