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Botafogo-SP lança camisa I para a disputa da Série C de 2022

O uniforme foi lançado em parceria com a marca de material esportivo Volt Sport...

Publicado em 12 de Maio de 2022 às 19:46

LanceNet

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Publicado em 

12 mai 2022 às 19:46
O Botafogo-SP, nesta última quarta (11), apresentou o uniforme principal para a disputa da Série C do Brasileirão 2022. A confecção do kit de jogo para o ano foi feita pela marca de material esportivo brasileira Volt Sport.O novo uniforme foi exposto pela primeira na Fashion Week de Ribeirão Preto. Predominantemente branca, o escudo vai no centro da camisa, como é de costume.
— Junto com a Volt pudemos trazer muita tecnologia e customização ao nosso enxoval, oferecendo muitas novidades à torcida Botafoguense. Apresentar esse lançamento no maior evento de moda de Ribeirão, reforça nosso comprometimento com a qualidade e inovação — diz Laura Louzada, gerente de marketing do Botafogo.
Crédito: AcamisaseráutilizadaduranteacampanhanasérieC(Foto:WilliamAnacleto/VoltSport

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