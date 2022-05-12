Botafogo-SP lança camisa I para a disputa da Série C de 2022

O Botafogo-SP, nesta última quarta (11), apresentou o uniforme principal para a disputa da Série C do Brasileirão 2022. A confecção do kit de jogo para o ano foi feita pela marca de material esportivo brasileira Volt Sport.O novo uniforme foi exposto pela primeira na Fashion Week de Ribeirão Preto. Predominantemente branca, o escudo vai no centro da camisa, como é de costume.