Botafogo-SP lança camisa em apoio ao outubro rosa e a prevenção ao câncer de mama

Crédito: Divulgação/Botafogo-SP

Nesta terça-feira (05), o Botafogo-SP apresentou uma nova camisa à torcida tricolor em prol do Outubro Rosa, movimento internacional de conscientização para o controle do câncer de mama, que foi criado no início da década de 1990 pela Fundação Susan G. Komen for the Cure.Confeccionado pela Volt Sport, marca de artigos esportivos 100% brasileira, a camisa carrega alguns conceitos da campanha, como a #TamoJuntoComElas, destacado na parte inferior direita, e a cor predominantemente rosa, com a gola em branco. Além disso, na região peitoral, há o símbolo do clube centralizado, e duas faixas centrais, que destacam trechos do hino do Pantera.Uma parte da renda das camisas será revertida ao Instituto Selena, ligado ao projeto Marque Esse Gol, que trabalha na prevenção do câncer de mama. Além disso, durante o mês de outubro, o Botafogo-SP fará ativações e campanhas com o objetivo de conscientizar sobre a importância do diagnóstico precoce.

Uma das ações envolverá o clube e a Federação Paulista de Futebol (FPF), chamada 'Marque esse Gol, o Futebol Contra o Câncer de Mama’, que vai disponibilizar 50 exames de mamografia para mulheres de Ribeirão Preto.

- Queremos reforçar mais uma vez o compromisso do Botafogo-SP com ações de conscientização da população. É um prazer imenso concretizar esta ação que impacta milhares de mulheres e que possui uma mensagem tão importante, de mobilizar as pessoas sobre a prevenção ao câncer de mama. Estamos muito felizes em lançar mais uma camisa em parceria com a Volt Sport - disse Laura Louzada, gerente de marketing da Botafogo-SP.- Estamos contentes em lançar a camisa junto ao Botafogo-SP. Este é o primeiro ano da Volt Sport no mercado e tenho muito orgulho em afirmar que causas como a da conscientização do câncer de mama, que é tão importante e necessária, fazem parte da história que estamos construindo - declara Fernando Kleimmann, sócio-diretor da Volt Sport, sobre a campanha.