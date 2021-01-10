Botafogo-SP goleia a Chapecoense e segue vivo na fuga da degola

No duelo entre o pior ataque (Botafogo-SP) e a melhor defesa da Série B do Campeonato Brasileiro, a Chapecoense, quem levou a melhor foi o sistema ofensivo até então o menos produtivo do torneio.
Jogando no estádio Santa Cruz, o Pantera aplicou 3 a 0 nos catarinenses e chegou aos 30 pontos na 19ª colocação. Além disso, fez a Chape "estacionar" nos 63 pontos, três a menos do que o líder América-MG.DE TANTO TENTAR...
O Pantera começou bem melhor do que a Chape na partida, levando perigo em pelo menos duas oportunidades com João Ricardo precisando trabalhar para evitar a abertura do marcador. Porém, se até os 15 minutos os esforços da zaga catarinense tinham efeito, em dois lances seguidos o Botafogo abriu uma importante vantagem.
No primeiro deles, o cruzamento de Ronald achou bem o meia Jefferson que , depois de se antecipar a marcação, concluiu de cabeça, com estilo, no fundo das redes da Chapecoense. Dois minutos depois, a jogada no rebote do chute de Matheus Anjos defendido por João Ricardo sobrou justamente para Jefferson que, em meio a um bate rebate maluco, fez o segundo do Pantera em Ribeirão Preto.
NÃO FOI DE TODO RUIM
Apesar de um primeiro tempo onde os erros defensivos acabaram se ressaltando no marcador, os comandados de Umberto Louzer chegaram a criar oportunidades de diminuir o marcador na primeira etapa nos chutes de Anselmo Ramon e no bom cruzamento de Ezequiel. Porém, a defesa em dois tempos de Igor e a bola quicando antes do toque de Anselmo Ramon no segundo lance mantiveram o marcador sem maiores alterações até a etapa complementar.
SÓ DEU JEFFERSON
Em uma noite tão competente como iluminada, o meia Jefferson apareceu no início do segundo tempo para deixar o cenário do Botafogo-SP ainda mais confortável na partida. Depois da jogada onde novamente Matheus Anjos bateu e João Ricardo defendeu, lá estava o meio-campista do Pantera para fazer o terceiro dele e da equipe paulista no jogo, fechando a contagem.FICHA TÉCNICABOTAFOGO-SP 3 x 0 CHAPECOENSE - 33ª RODADA DA SÉRIE B Data e horário: 09/01/2021, às 16h30Local: Arena Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP)Árbitro: Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL)Assistentes: Esdras Mariano de Lima Albuquerque (AL) e Brigida Cirilo Ferreira (AL)Cartões amarelos: Val, Jefferson e Victor Bolt (BOT) / Anselmo Ramon e Bruno Silva (CHA)
GOLS: Jefferson (17' e 19'/1°T e 15'/2°T)Botafogo-SP (Técnico: Moacir Júnior)
Igor; Raniele, Robson, Walisson Maia e Guilherme Romão (Martinelli, aos 42'/2°T); Val (Caetano, aos 42'/2°T), Victor Bolt, Matheus Anjos (Bady, aos 46'/2°T) e Jefferson (Cássio Ortega, aos 22'/2°T); Michel Douglas e Ronald (Dudu, aos 42'/2°T).
Chapecoense (Umberto Louzer)
João Ricardo; Ezequiel (Alan Santos, aos 23'/2°T), Felipe Santana, Derlan e Matheus Ribeiro; Willian Oliveira (Vini Locatelli, no intervalo), Anderson Leite e Denner; Aylon (Bruno Silva, no intervalo), Mike (Felipe Garcia, aos 23'/2°T) e Anselmo Ramon (Perotti, aos 23'/2°T).