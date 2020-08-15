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Botafogo-SP e Guarani abrem a rodada de sábado da Série B

Pantera e Bugre se enfrentam a partir das 11h (Horário de Brasília), no estádio Santa Cruz...
LanceNet

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Publicado em 

14 ago 2020 às 21:59

Publicado em 14 de Agosto de 2020 às 21:59

Crédito: Divulgação
No estádio Santa Cruz, Botafogo-SP e Guarani protagonizam o clássico do interior paulista a partir das 11h (Horário de Brasília) deste sábado.Como chegam
Na estreia da competição, o Botafogo-SP vendeu caro a derrota ao Cruzeiro, mas se recuperou na sequência com um triunfo convincente diante do Confiança-SE.
No último treino, o técnico Claudinei Oliveira cobrou mais espírito de luta dos atletas e implementou um clima de final em Ribeirão Preto.
No Bugre a conversa é diferente. A equipe sentiu muito a eliminação do Campeonato Paulista e ainda não somou pontos na Série B.
Diante do cenário crítico, o Guarani terá mudanças em todos os setores. Na defesa, Bruno Silva deixa a sua vaga para Romércio ou Walber. No meio e ataque, Thiago Carpini também estuda outras alterações.
Prováveis:
Botafogo-SP: Darley; Jeferson, Robson, Jordan e Guilherme Romão; Ferreira, Victor Bolt e Matheus Anjos; Ronald, Wellington Tanque e Rafinha.
Guarani: Jefferson; Paulo, Didi, Romércio (Walber) e Bidu; Deivid, Eduardo Person (Arthur) e Lucas Crispim; Giovanny (Todinho), Waguinho e Rafael Costa (Bruno Sávio).

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