Botafogo-SP e Guarani abrem a rodada de sábado da Série B

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No estádio Santa Cruz, Botafogo-SP e Guarani protagonizam o clássico do interior paulista a partir das 11h (Horário de Brasília) deste sábado.Como chegam

Na estreia da competição, o Botafogo-SP vendeu caro a derrota ao Cruzeiro, mas se recuperou na sequência com um triunfo convincente diante do Confiança-SE.

No último treino, o técnico Claudinei Oliveira cobrou mais espírito de luta dos atletas e implementou um clima de final em Ribeirão Preto.

No Bugre a conversa é diferente. A equipe sentiu muito a eliminação do Campeonato Paulista e ainda não somou pontos na Série B.

Diante do cenário crítico, o Guarani terá mudanças em todos os setores. Na defesa, Bruno Silva deixa a sua vaga para Romércio ou Walber. No meio e ataque, Thiago Carpini também estuda outras alterações.

Prováveis:

Botafogo-SP: Darley; Jeferson, Robson, Jordan e Guilherme Romão; Ferreira, Victor Bolt e Matheus Anjos; Ronald, Wellington Tanque e Rafinha.