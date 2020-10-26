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futebol

Botafogo-SP conquista bom resultado sobre o Vitória, mas segue no Z4 da Série B

Equipe treinada por Claudinei Oliveira luta para deixar as últimas posições; tropeço prejudica o Leão que não consegue subir na classificação...

Publicado em 25 de Outubro de 2020 às 22:29

LanceNet

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Publicado em 

25 out 2020 às 22:29
Crédito: (Reprodução/Premiere
Medindo forças pelo Campeonato Brasileiro da Série B, Botafogo-SP e Vitória entraram em campo no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. E o time do interior de São Paulo acabou levando a melhor na noite deste domingo (25).
Com o resultado de 2 a 1, a equipe da casa chegou aos 17 pontos, porém mantendo-se na penúltima colocação. Já os comandados de Eduardo Barroca, com o revés fora de casa, desceram apenas um degrau ocupando agora a 14ª posição, com 20 pontos.O jogo
Com um início fulminante, o Botafogo-SP, logo no primeiro minuto, já tratou de abrir o marcador. Após cruzamento de Valdemir, Judivan só teve o trabalho de mandar para o fundo das redes. 1 a 0.
Na sequência a equipe do Vitória partiu pra cima atrás do seu tento de igualdade. Entretanto, o time visitante não conseguia encontrar espaços na defesa da equipe paulista, praticamente rifando a bola e pouco arriscando de longe.​​Para dificultar ainda mais as coisas para os visitantes, Juninho Quixadá acabou se lesionando, fazendo com que Barroca recuasse para seus suplentes e colocar Vico em seu lugar. Após a mudança, o Leão passou a buscar mais seu campo de ataque, com o próprio Vico sendo acionado na frente, porém sem sucesso nas investidas, o marcador manteve-se igual até os acréscimos dado pelo árbitro.
Diferente de como foi no primeiro tempo, a equipe do Leão partiu pra cima na segunda etapa. Nos 15 minutos iniciais, Vico e Júnior Viçosa tiveram boas chances de igualar tudo no Santa Cruz, porém acabaram desperdiçando graças às defesas de Darley que mantinha-se atento em campo.
Entretanto, mesmo com toda a pressão por parte do Vitória, quem conseguiu encontrar mais um gol na partida foi o Botafogo. Aos 24 minutos, Val rolou a bola para Ferreira, que, por sua vez, mandou para o fundo das redes de Ronaldo. 2 a 0.
Com algumas alterações por parte de Claudinei visando segurar o resultado construído, o time de Salvador não desanimou e esquentou o jogo na reta final. Aos 40 minutos, Caicedo conseguiu descontar para os visitantes fazendo 2 a 1.
Após o gol feito, a partida ganhou emoção até os acréscimos. Porém, os comandados de Eduardo Barroca não conseguiram encontrar seu tento de empate, dando a deixa para a arbitragem colocar um ponto final no duelo.

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