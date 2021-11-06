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Botafogo-SP avança para a final da Copa Paulista e garante vaga na Copa do Brasil 2022

Tricolor voltará a disputar torneio após 20 anos; Decisão contra o São Bernardo vale primeiro troféu da era empresarial do clube
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LanceNet

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Publicado em 

06 nov 2021 às 18:36

Publicado em 06 de Novembro de 2021 às 18:36

Crédito: Atacante fez o primeiro do Pantera no jogo (Divulgação/Botafogo-SP
Na última quarta-feira (4), o Botafogo-SP garantiu a classificação para a final da Copa Paulista ao vencer a Portuguesa por 3 a 1. Com a derrota na ida, a equipe de Ribeirão Preto buscou o resultado no Estádio Santa Cruz. Na decisão, o clube-empresa enfrentará o São Bernardo. Com essa final, a equipe do ABC disputará a Série D, e os botafoguenses irão participar da Copa do Brasil 2022.- Estamos fazendo todo esforço com a equipe que temos no momento, para que possamos dar uma alegria para nossa torcida. É uma oportunidade ímpar retornar a uma competição com visibilidade como a Copa do Brasil. Desde que cheguei ao clube, estamos trabalhando em projetos a longo prazo, com responsabilidade financeira para honrar os compromissos assumidos. A gestão da Botafogo S/A preza por essa seriedade - conta o diretor Paulo Pelaipe.
Desde 2018, o clube adota o formato de administrativo de clube-empresa. Na época, os sócios aprovaram de maneira unânime a transferência do futebol e da gestão para a empresa constituída em forma de sociedade anônima. O futebol passou a ser administrado 60% pelo próprio Botafogo-SP e 40% pela Trex Holding, empresa de investimentos comandada por Adalberto Baptista.
Na atual temporada, o clube da Vila Tibério se caracterizou na temporada por explorar o alto número de atletas formados na base do clube. Para o torneio estadual, 24 jogadores que estão inscritos foram formados em casa.
- É um orgulho enorme atingir um número tão expressivo de jogadores formados nas categorias de base que estão atuando no elenco principal. O futuro do clube passa por esses garotos, é difícil encontrar no futebol brasileiro uma agremiação com um aproveitamento tão grande das joias da base. Por outro lado, são jovens ainda, o torcedor tem que entender, respeitar o processo de maturação do profissional para colher os frutos desportivos.O título será decidido em dois jogos. Na primeira partida, o Botafogo-SP jogará no domingo (7), às 11h, no Estádio Santa Cruz. Com a melhor campanha na classificação geral, o São Bernardo define em casa, no dia 14. As partidas serão transmitidas pelo Grupo Jovem Pan, e no canal oficial do Paulistão no YouTube.

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