Botafogo-SP avança para a final da Copa Paulista e garante vaga na Copa do Brasil 2022

Crédito: Atacante fez o primeiro do Pantera no jogo (Divulgação/Botafogo-SP

Na última quarta-feira (4), o Botafogo-SP garantiu a classificação para a final da Copa Paulista ao vencer a Portuguesa por 3 a 1. Com a derrota na ida, a equipe de Ribeirão Preto buscou o resultado no Estádio Santa Cruz. Na decisão, o clube-empresa enfrentará o São Bernardo. Com essa final, a equipe do ABC disputará a Série D, e os botafoguenses irão participar da Copa do Brasil 2022.- Estamos fazendo todo esforço com a equipe que temos no momento, para que possamos dar uma alegria para nossa torcida. É uma oportunidade ímpar retornar a uma competição com visibilidade como a Copa do Brasil. Desde que cheguei ao clube, estamos trabalhando em projetos a longo prazo, com responsabilidade financeira para honrar os compromissos assumidos. A gestão da Botafogo S/A preza por essa seriedade - conta o diretor Paulo Pelaipe.

Desde 2018, o clube adota o formato de administrativo de clube-empresa. Na época, os sócios aprovaram de maneira unânime a transferência do futebol e da gestão para a empresa constituída em forma de sociedade anônima. O futebol passou a ser administrado 60% pelo próprio Botafogo-SP e 40% pela Trex Holding, empresa de investimentos comandada por Adalberto Baptista.

Na atual temporada, o clube da Vila Tibério se caracterizou na temporada por explorar o alto número de atletas formados na base do clube. Para o torneio estadual, 24 jogadores que estão inscritos foram formados em casa.