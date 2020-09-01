Botafogo-SP arranca empate no fim e segura o Cuiabá

No estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, o Botafogo-SP impediu que o Cuiabá disparasse na liderança da Série B ao empatar por 1 a 1. Com o resultado, a Pantera chegou aos 8 pontos e aparece na 10ª colocação. O Dourado é o líder, com 14 pontos.Na próxima rodada, o Botafogo-SP encara a Ponte Preta, em Campinas. O Cuiabá encara o Vitória, no Barradão.
O jogo
O começo de jogo foi agitado. Com pouco mais de 15 minutos, Botafogo e Cuiabá chegaram com perigo, mas as finalizações saíram fracas e os goleiros conseguiram defender.
Aos poucos, o Cuiabá aumentou o seu ritmo e Jenison começou a participar mais. O gol parecia questão de tempo e ele veio aos 30 minutos. Na cobrança de escanteio, o artilheiro subiu mais que a defesa e desviou para o fundo da rede, 1 a 0.
A vantagem deu tranquilidade ao Dourado, que manteve a postura ofensiva e ficou perto de ampliar. Mas a finalização de Matheus Barbosa ficou na defesa.
Na etapa final a postura do Botafogo-SP mudou radicalmente. Logo no minuto inicial, Luketa fez jogada pela esquerda e bateu forte. A bola triscou o poste do Dourado. Pouco depois a oportunidade veio na bola parada. Outra vez Luketa apareceu na grande área, acertou um lindo peixinho e parou em ótima defesa de João Carlos.
Apesar da presença do mandante no ataque, a principal chance para aniquilar o duelo veio para o Cuiabá. No bicão da zaga, Yago cortou o marcador, mas chutou por cima do gol.
De tanto insistir, o Bota chegou ao empate. Na jogada de Luketa, o atacante cruzou, a bola atravessou a pequena área e Ronald completou, 1 a 1.