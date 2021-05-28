Botafogo-SP anuncia uniformes para 2021 com trechos do hino do clube estampados

Crédito: Divulgação/Botafogo-SP

Uma das equipes mais tradicionais do interior de São Paulo, o Botafogo-SP, apresentou hoje o uniforme que o clube irá usar na disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. Em parceria com a Volt Sport, marca de artigos esportivos recém-lançada no mercado, as camisas trazem o patch ‘Celeiro de Campeões’, para relembrar os jogadores que marcaram época no Pantera. O escudo é de silicone, produzido em 3D, uma das tecnologias mais modernas do mercado.No uniforme principal, o hino tricolor ganha destaque, representado em marca d’água na região do tórax, dentro das tradicionais listras vermelha e preta. Além disso, a peça foi produzida no tecido ‘jacquard’, com o diferencial para a modelagem. Já no uniforme 2, o modelo é listrado, com efeito nas faixas vermelhas, potencializando as cores do Botafogo.

Para o lançamento, um vídeo especial foi produzido para presentear torcedores apaixonados pela equipe que estão há mais de um ano sem poder assistir a um jogo na Arena Eurobike. Com a ajuda de um drone, a camisa foi carregada de dentro do Estádio Santa Cruz até a porta da casa dos personagens. - Um novo ciclo se inicia para o clube, estamos muito contentes com esta nova parceria com a Volt Sport. É uma empresa nova, nos ofereceram boas garantias no contrato e a qualidade do material é excelente. As camisas dispensam comentários, os modelos ficaram lindos e exaltaram a grande história do Botafogo - afirma Adalberto Baptista, Presidente do Conselho da equipe.

Fernando Kleimmann, Sócio-diretor da Volt Sport, celebrou a parceria e destacou os conceitos elaborados para a produção das peças.- As cores da instituição são lindas, resgatamos valores do clube e queremos homenagear os grandes jogadores formados na base que fizeram história com a camisa tricolor. É uma satisfação para a Volt caminhar ao lado do Botafogo e contribuir com essa história - declara o executivo da fornecedora.