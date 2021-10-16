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Botafogo sorteia camisa autografada por Luis Suárez, do Atlético de Madrid, para sócios

Clube de General Severiano disponibiliza sorteio no "Camisa 7", programa de sócio-torcedor, de camisa autografada pelo atacante uruguaio...
LanceNet

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Publicado em 

16 out 2021 às 16:00

Publicado em 16 de Outubro de 2021 às 16:00

Crédito: Divulgação/Botafogo
O Botafogo tenta atrair mais sócios-torcedores com prêmios e fatores que vão além do campo. O clube anunciou o sorteio de uma camisa do Alvinegro autografada por Luis Suárez, atacante do Atlético de Madrid-ESP e da seleção do Uruguai.+ Botafogo: Gatito é liberado pelo DM, mas ainda faz trabalhos para recuperar confiança antes de retorno
Todos as pessoas do "Camisa 7", programa de associados do Alvinegro, podem participar. A plataforma possui uma espécie de pontos e o associado interessado troca estes pontos para entrar no sorteio e tentar a sorte de vencer o prêmio.
Luis Suárez, vale lembrar, ganhou uma camisa autografada do Botafogo quando o Uruguai jogou no Estádio Nilton Santos na última Copa América, realizada em junho no Brasil.
O uniforme colocado à disposição pelo Botafogo vem com o nome de Suárez, o número 9 e, claro, o autógrafo do atacante.

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