Botafogo se manifesta sobre processo de Loco Abreu e reitera interesse em ‘acordo justo’ com ídolo

O Botafogo informou, via assessoria de imprensa, uma atualização do caso na justiça envolvendo o ídolo Loco Abreu. No mês de agosto, o clube foi condenado por 'má-fé' no processo em que os advogados do ex-jogador cobram cerca de 6 milhões de reais, que são referentes ao não pagamento de acordos contratuais. Nesta quinta-feira, o departamento jurídico do Alvinegro recorreu e venceu.O caso já vem ocorrendo na justiça desde 2017, quando Loco Abreu disse que o clube não depositou 12 parcelas de R$ 190 mil, entre 2013 e 2014, num total de R$ 2,280 milhões. A juíza chegou até a autorizar um pedido do Botafogo para que um perito avaliasse a cobrança, que foi confirmada. Dessa forma, o clube foi condenado por má-fé, em agosto, por atrapalhar o andamento do processo. Porém, o Alvinegro conseguiu recorrer e acabou saindo por cima do caso.