Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Botafogo se manifesta sobre processo de Loco Abreu e reitera interesse em ‘acordo justo’ com ídolo
futebol

Botafogo se manifesta sobre processo de Loco Abreu e reitera interesse em ‘acordo justo’ com ídolo

Em agosto, Alvinegro foi condenado de ‘má-fé’ em ação milionária envolvendo o ex-jogador e ídolo do clube
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 out 2021 às 16:48

Publicado em 14 de Outubro de 2021 às 16:48

Crédito: Loco Abreu, ídolo do Botafogo (LANCE!
O Botafogo informou, via assessoria de imprensa, uma atualização do caso na justiça envolvendo o ídolo Loco Abreu. No mês de agosto, o clube foi condenado por 'má-fé' no processo em que os advogados do ex-jogador cobram cerca de 6 milhões de reais, que são referentes ao não pagamento de acordos contratuais. Nesta quinta-feira, o departamento jurídico do Alvinegro recorreu e venceu.O caso já vem ocorrendo na justiça desde 2017, quando Loco Abreu disse que o clube não depositou 12 parcelas de R$ 190 mil, entre 2013 e 2014, num total de R$ 2,280 milhões. A juíza chegou até a autorizar um pedido do Botafogo para que um perito avaliasse a cobrança, que foi confirmada. Dessa forma, o clube foi condenado por má-fé, em agosto, por atrapalhar o andamento do processo. Porém, o Alvinegro conseguiu recorrer e acabou saindo por cima do caso.
> Aproveitamento fora de casa do Botafogo sobe com Enderson Moreira, mas postura ainda não empolga
O Botafogo disse que almeja buscar um acordo com o ídolo Loco Abreu. Confira a nota oficial divulgada pelo clube..‘Em decisão recente, a Juíza Karenina David Campos de Souza e Silva, da 35ª Vara Cível do TJ do Rio, negou o pleito apresentado pelos advogados do ex-atleta Loco Abreu com alegação de "má-fé" do Clube em sua defesa no processo. O Botafogo reforça a seriedade e a responsabilidade da gestão, inclusive em suas ações na Justiça.
O Botafogo segue discutindo os valores apresentados no processo e reitera interesse em chegar a um acordo justo com Loco Abreu, ídolo da torcida alvinegra e ex-atleta do clube. Contudo, discorda e não reconhece o que está sendo pleiteado por seus advogados, pois há excesso pecuniário inaceitável e sem respaldo material.’

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como guerra no Irã pode levar o mundo a uma nova corrida por armas nucleares
Imagem de destaque
Justiça decreta prisão preventiva de PM que matou mulheres em Cariacica
Imagem de destaque
Marcos Mion acompanha Festa da Penha em gravação no Espírito Santo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados