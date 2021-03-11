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futebol

Botafogo: Ronald sente dor nas duas pernas e será reavaliado

Atacante pediu para ser substituído ainda no primeiro tempo da partida contra o Moto Club, pela primeira fase da Copa do Brasil...

Publicado em 11 de Março de 2021 às 00:33

LanceNet

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Publicado em 

11 mar 2021 às 00:33
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Apesar da classificação com direito a goleada por 5 a 0 na Copa do Brasil, o Botafogo pode ter uma preocupação no retorno ao Rio de Janeiro. Ronald pediu para ser substituído ainda no primeiro tempo diante do Moto Club, nesta quarta-feira, e será reavaliado na reapresentação do elenco, marcada para a quinta-feira, no Estádio Nilton Santos.O Botafogo informou que o camisa 31 sentiu dor nas duas pernas e, por isto, não conseguiu terminar a partida. O atacante deixou o gramado com apenas 17 minutos de jogo, dando lugar a Ênio.
O lance que resultou na saída de Ronald, inclusive, não teve nenhum choque físico. O atacante caiu no chão sozinho e pediu, imediatamente, para a substituição.
Mesmo com pouco tempo em jogo, Ronald foi importante na construção do primeiro gol do Botafogo. Foi o atacante que sofreu a falta batida com perfeição por Pedro Castro, que morreu no fundo das redes.

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