Botafogo: Ronald sente dor nas duas pernas e será reavaliado

Apesar da classificação com direito a goleada por 5 a 0 na Copa do Brasil, o Botafogo pode ter uma preocupação no retorno ao Rio de Janeiro. Ronald pediu para ser substituído ainda no primeiro tempo diante do Moto Club, nesta quarta-feira, e será reavaliado na reapresentação do elenco, marcada para a quinta-feira, no Estádio Nilton Santos.O Botafogo informou que o camisa 31 sentiu dor nas duas pernas e, por isto, não conseguiu terminar a partida. O atacante deixou o gramado com apenas 17 minutos de jogo, dando lugar a Ênio.