Botafogo rompe com Footure, e seguirá scouting com investimento interno em tecnologia e funcionários

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Mudanças internas no Botafogo. O clube informou, em nota oficial divulgada nesta quarta-feira, que vai começar a "segunda parte" de um planejamento de scouting e análise de desempenho - o que diz respeito sobre a parte de observar jogadores, equipes adversárias e avaliar oportunidades de mercado a partir de dados.

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Para isto, o clube vai romper a parceria com o Footure, empresa contratada de forma terceirizada há três meses justamente para ajudar na questão da análise de desempenho, para investir no próprio clube, trazendo novas tecnologias e funcionários do Botafogo.

- Há uma série de propriedades na área de mercado com novas rotas, valuation, valorização de jogadores e cálculos para rentabilização de token, por exemplo, que estamos estruturando para melhorar os resultados. A chegada do Diretor de Negócios Lênin Franco, que possui experiência na área de scouting, vai ser muito importante nesse processo. Agradeço a contribuição da Footure pela entrega e postura profissional. Eles encerrarão o ciclo de três meses em agosto - afirmou o CEO Jorge Braga, ao site oficial do Botafogo.- É uma fase de maturação do clube inédita nesse segmento e que vai nos ajudar a ter solidez nas tomadas de decisão. Nesta fase do planejamento, a nossa equipe de análise e desempenho, que é bastante qualificada, terá o reconhecimento interno para que o trabalho seja aperfeiçoado - completou Eduardo Freeland, diretor de futebol.

Ou seja, o Botafogo vai "aproveitar" o contato que teve com o Footure durante esses 90 dias e pegar parte desta experiência para aperfeiçoar a equipe de análise de desempenho e scouting do clube. Lênin Franco afirma que o surgimento de jogadores jovens é fundamental para o clube.