Botafogo retorna à Ilha para decidir vida na Taça Rio contra a Portuguesa

Crédito: Vítor Silva/SSPress/Botafogo

O último compromisso do Botafogo na fase de grupos da Taça Rio será em um lugar conhecido. O Alvinegro enfrentará a Portuguesa, nesta quarta-feira, às 21h, no Estádio Luso-Brasileiro - que em 2016 ficou conhecido por ser a "Arena Botafogo". A partida terá transmissão em tempo real no site do LANCE!.

Há quatro anos, com o Estádio Nilton Santos fechado para a realização de obras para os Jogos Olímpicos, o Botafogo buscou um novo local para mandar os jogos do Campeonato Brasileiro. A diretoria fez uma parceria com a Lusa e alugou o Luso-Brasileiro pelo restante do ano. Com obras e instalações de arquibancadas, o estádio mudou completamente e ganhou o tom alvinegro.

A Arena Botafogo foi um dos principais aliados da equipe comandada por Jair Ventura para a classificação à Taça Libertadores da temporada seguinte. O Glorioso, que lutou contra o rebaixamento no começo do Brasileirão, contou com uma arrancada no segundo turno e terminou a competição em quinto.E MAIS:Portuguesa x Botafogo: prováveis times, onde ver e desfalquesHonda afirma gostar de pagode e elenco do Botafogo brincaCarioca na reta final: Listamos os cenários para cada time ser campeãoComeço promissor e derrota para as lesões: ciclo de Marcos Vinícius com o Botafogo chega ao fimCícero como 'líbero' é a novidade do Botafogo no retorno do futebolÀ época, a torcida abraçou a equipe e fez do estádio uma espécie de caldeirão. O aproveitamento da equipe no local foi positivo: sete vitórias, três empates e três derrotas. Agora, o contexto é diferente, sem público e com a Portuguesa mandante, a Arena Botafogo fica apenas na memória.

O Botafogo depende de si mesmo para garantir a classificação para a semifinal da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca. Com sete pontos, a equipe comandada por Paulo Autuori está em segundo, na frente do Boavista, em terceiro com a mesma pontuação, pelo saldo de gols. A equipe de Saquarema enfrentará o Flamengo, no Maracanã, no mesmo horário.