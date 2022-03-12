Botafogo retoma contatos com Rafael Carioca e acena com proposta

Rafael Carioca voltou à pauta do Botafogo. Após contatos iniciais no começo do ano que pouco evoluíram, o Alvinegro voltou a conversar com o jogador e acenou com uma proposta ao volante do Tigres-MEX. A tendência é que o clube apresente números concretos em breve. A informação foi divulgada pelo "Canal do TF" e confirmada pelo LANCE!.+ Hora de agir! Processo de venda da SAF do Botafogo para John Textor durou menos de três meses

Vale ressaltar, portanto, que ainda não há proposta oficial na mesa do estafe de Rafael Carioca. A diretoria do Botafogo voltou a procurar o volante, conversou e está interessada na contratação.

No ano passado, ainda sem o aporte financeiro de John Textor, o Botafogo não avançou nas tratativas com Rafael Carioca por não ter como chegar perto da pedida salarial do meio-campista. Agora, diante de uma nova realidade, as partes tentarão chegar em um denominador comum.

O salário do brasileiro é alto. Além disso, também há a questão da multa rescisória com o Tigres-MEX, clube que ele possui contrato até julho de 2023. O valor é de 5 milhões de dólares (pouco mais de R$ 25 milhões, na cotação atual). O Alvinegro, caso avance com o jogador, tentará negociar um valor menor com a equipe pela liberação do atleta.

A "vantagem" para o Glorioso é que Rafael é assumidamente botafoguense e bota o clube de General Severiano como preferência em um possível retorno ao Brasil. Mesmo assim, o negócio não é considerado fácil por envolver "duas partes" - o jogador e o Tigres.

Além do volante, o Botafogo mira o lateral-esquerdo Fernando Marçal, o lateral-direito Renzo Saravia e o atacante Eran Zahavi. O clube já confirmou as chegadas de Lucas Piazon e Philipe Sampaio.