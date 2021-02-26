Botafogo renova o contrato do volante Luiz Otávio para a Série B

Crédito: Vitor Silva/Botafogo

O Botafogo, aos poucos, vai fazendo um "filtro" sobre o futuro dos jogadores do atual elenco. Nesta sexta-feira, o clube de General Severiano concluiu a renovação de Luiz Otávio, emprestado junto à Tombense-MG, por mais uma temporada. O volante, portanto, fará parte da campanha da Série B.

A renovação já foi publicada no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF. Luiz Otávio seguirá no Alvinegro para a temporada de 2021. O negócio foi sacramentado junto à Tombense. O clube de General Severiano não precisou pagar nenhum valor para renovar o empréstimo, mas arca com 100% dos salários do atleta.

Luiz Otávio foi titular do Botafogo nas últimas partidas do Campeonato Brasileiro e deixou uma boa impressão a Marcelo Chamusca, que deu sinal verde para que o Alvinegro concluísse a renovação.