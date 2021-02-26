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Botafogo renova o contrato do volante Luiz Otávio para a Série B

Titular nas últimas partidas do Alvinegro na temporada, meio-campista tem empréstimo estendido por mais um ano e participará de campanha na segunda divisão...

Publicado em 26 de Fevereiro de 2021 às 15:01

LanceNet

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Publicado em 

26 fev 2021 às 15:01
Crédito: Vitor Silva/Botafogo
O Botafogo, aos poucos, vai fazendo um "filtro" sobre o futuro dos jogadores do atual elenco. Nesta sexta-feira, o clube de General Severiano concluiu a renovação de Luiz Otávio, emprestado junto à Tombense-MG, por mais uma temporada. O volante, portanto, fará parte da campanha da Série B.
A renovação já foi publicada no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF. Luiz Otávio seguirá no Alvinegro para a temporada de 2021. O negócio foi sacramentado junto à Tombense. O clube de General Severiano não precisou pagar nenhum valor para renovar o empréstimo, mas arca com 100% dos salários do atleta.
Luiz Otávio foi titular do Botafogo nas últimas partidas do Campeonato Brasileiro e deixou uma boa impressão a Marcelo Chamusca, que deu sinal verde para que o Alvinegro concluísse a renovação.
O meio-campista de 23 anos participou de 24 partidas na última temporada e não marcou nenhum gol pelo Botafogo. Ele está regularizado para atuar no Campeonato Carioca, a partir da próxima quarta-feira.

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