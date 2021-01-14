Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Botafogo recorre à sua base para ter mais cartadas na reta final do Campeonato Brasileiro
futebol

Botafogo recorre à sua base para ter mais cartadas na reta final do Campeonato Brasileiro

Lateral-esquerdo Hugo e zagueiro Wesley são promovidos pelo técnico Eduardo Barroca e surgem como opções para revigorar o ânimo do Alvinegro na competição...

Publicado em 14 de Janeiro de 2021 às 08:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 jan 2021 às 08:15
Crédito: Divulgação/Botafogo
A semana do Botafogo não ficou restrita a cobranças e até multas em atletas considerados "sem comprometimento". Com o Alvinegro em meio a uma situação complicada na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, o técnico Eduardo Barroca recorreu à solução caseira para mudar o panorama da equipe, promovendo dois jogadores das categorias de base, de acordo com o "GE".
O lateral-esquerdo Hugo chega ao elenco tendo bons desempenhos na Copa São Paulo de Futebol Júnior e também em outros torneios das categorias de base com a camisa do Alvinegro. O jogador de 19 anos já era observado desde o trabalho de pré-temporada em 2020, no Hotel China Park, no Espírito Santo, sob o comando de Alberto Valentim.
Em seguida, Paulo Autuori acenou com a possibilidade de integrá-lo definitivamente. Contudo, Hugo passará a fazer parte do elenco profissional em definitivo neste início de 2021 com Eduardo Barroca.
A outra novidade também vem do setor defensivo: Wesley. Titular das categorias de base e com atuações de destaque no Carioca Sub-20 do ano passado. Além disto, o zagueiro, hoje com 20 anos, chamou atenção por marcar de falta contra o Vasco.
Ambos se tornam alternativas em um setor que tem rendido dor de cabeça principalmente no segundo turno. Foram 24 gols sofridos em 12 jogos (número superior ao primeiro turno do Botafogo). Por mais que ainda precisem de maturação, a expectativa de Barroca é que ambos repitam a garra que mostraram nas categorias de base e renovem as opções do setor defensivo.
Está na hora do Botafogo renovar seu fôlego para ganhar novo rumo no Brasileirão.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sara Gimenes Torres morreu em acidente de carro na Rodovia Leste-Oeste, em Cariacica
Namorado de jovem morta em acidente em Cariacica pede perdão e promete se apresentar à polícia
Imagem de destaque
Montadora chinesa traz 7 novos veículos comerciais 100% elétricos, sendo que 2 já estão no ES
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados