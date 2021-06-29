Botafogo presenteia craques uruguaios após vitória sobre o Paraguai no Nilton Santos

O Uruguai venceu o Paraguai por 1 a 0, na última segunda-feira (28), em mais uma partida da Copa América no Estádio Nilton Santos. A diretoria do Botafogo, que já havia aproveitado o jogo entre Brasil e Colômbia para promover ações de marketing, presenteou mais 3 jogadores com a camisa alvinegra. Cavani, Suárez e o capitão Diego Godín, da Seleção Uruguaia, foram os escolhidos para a homenagem.