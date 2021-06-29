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futebol

Botafogo presenteia craques uruguaios após vitória sobre o Paraguai no Nilton Santos

Clube deu camisa alvinegra para Cavani, Suárez e Diego Godín, que ganhou uniforme em homenagem a Garrincha...

Publicado em 29 de Junho de 2021 às 15:13

LanceNet

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Publicado em 

29 jun 2021 às 15:13
Crédito: Cavani, Suárez e Diego Godín foram presenteados no pós-jogo (Montagem LANCE!
O Uruguai venceu o Paraguai por 1 a 0, na última segunda-feira (28), em mais uma partida da Copa América no Estádio Nilton Santos. A diretoria do Botafogo, que já havia aproveitado o jogo entre Brasil e Colômbia para promover ações de marketing, presenteou mais 3 jogadores com a camisa alvinegra. Cavani, Suárez e o capitão Diego Godín, da Seleção Uruguaia, foram os escolhidos para a homenagem.
> Confira o chaveamento do "mata-mata" da Copa América 2020Em suas redes sociais, o Alvinegro divulgou as fotos dos craques ao lado dos uniformes. Na foto de Cavani, o clube relembrou a passagem de Loco Abreu, ídolo da torcida e também atacante uruguaio. Luis Suárez ganhou a camisa 9, seu número na seleção. O zagueiro e capitão Diego Godín recebeu um presente especial: a camisa 7 de Garrincha, maior ídolo da história do Botafogo.

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