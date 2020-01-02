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Botafogo pode enfrentar Vitória e Estrela em pré-temporada no ES

Presidente do Alvianil da Capital afirma que acordo está 99,9% fechado. Já do lado estrelense, tratativas se iniciaram nessa semana

Publicado em 02 de Janeiro de 2020 às 13:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jan 2020 às 13:12
O Botafogo, do meia João Paulo, ao centro, pode enfrentar o Vitória e o Estrela na pré-temporada que fará em solo capixaba Crédito: Montagem/Globoesporte.com/es
O período de pré-temporada do Botafogo no Espírito Santo, com duração de 12 dias, pode contar com até dois jogos amistosos contra times capixabas: Vitória e Estrela do Norte. O primeiro deles deve ser mesmo contra o Alvianil, no dia 21 de janeiro, no Kleber Andrade, em Cariacica.
O presidente do Vitória, Ademar Rocha, confirmou que o acordo está 99,9% fechado, faltando apenas assinaturas de contrato entre as partes para o anúncio oficial, que deve ser feito nesta quinta-feira.
Os ingressos para Botafogo x Vitória-ES devem custar 50 reais a inteira e 25 reais a meia-entrada, com quase mil das 19.600 entradas que devem ser colocadas à venda, destinadas aos torcedores da Águia Azul.
Já o possível segundo duelo amigável pode ser contra o Estrela do Norte. A reportagem do GloboEsporte.com apurou que o Estádio Sumaré, em Cachoeiro de Itapemirim, já possui uma pré-reserva para o dia 23 de janeiro, dois dias após o amistoso com o Vitória-ES e um dia antes do retorno dos cariocas para o Rio de Janeiro.
As tratativas para este eventual segundo amistoso do Botafogo estão nas fases iniciais e uma definição deve acontecer durante a própria estadia do Alvinegro em terras capixabas. Tudo passará pelo planejamento da comissão técnica, encabeçada pelo treinador Alberto Valentim.
O hotel fazenda em Domingos Martins já recebeu o Botafogo em dois anos anteriores: 2016 e 2017. Fica a 70km da capital Vitória e pauta pelo isolamento, tranquilidade e conforto. O espaço conta com um campo padrão Fifa (de dimensões oficiais 105m x 68m), que chegou a estar na lista para receber as seleções que disputaram a Copa do Mundo de 2014.

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