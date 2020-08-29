Botafogo pode alcançar marca que não vem há 13 anos contra o Inter

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

A sequência invicta do Botafogo será colocada à prova. O time, que não perdeu nas quatro partidas que disputou até agora no Campeonato Brasileiro, tem um compromisso contra o Internacional, líder da competição, neste sábado, às 17h, válido pela 6ª rodada do torneio. O duelo será transmitido em tempo real pelo site do LANCE!.

Além da natural necessidade de pontuar, o Glorioso pode alcançar uma marca que não vem há 13 anos. A última vez que o clube de General Severiano ficou sem perder nos cinco primeiros compromissos do Campeonato Brasileiro foi em 2007. Na época, a equipe era comandada por Cuca.

Na ocasião, o Botafogo conquistou três vitórias e dois empates no período. Atualmente, a equipe comandada por Paulo Autuori tem três empates e um triunfo. Vale ressaltar que, por conta do choque com as datas dos Estaduais, o Alvinegro ainda não fez a partida da primeira rodada, que seria contra o Bahia.O clube de General Severiano ainda não perdeu em competições nacionais na temporada. O time de Paulo Autuori passa por um período de evolução e uma marca que não vem desde 2007 pode ser mais uma confirmação sobre o processo que o Alvinegro vem atravessando.

Há 13 anos, o Botafogo terminava os cinco primeiros jogos do Brasileirão na segunda colocação, com 11 pontos. O Vasco, líder, tinha a mesma quantidade, mas ficou na frente pelo maior número no saldo de gols. No fim, o Glorioso terminou aquela campanha em 9º.