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Botafogo pode alcançar marca que não vem há 13 anos contra o Inter

Alvinegro não sabe o que é ficar invicto nas cinco partidas do Campeonato Brasileiro desde a edição de 2007; equipe de Paulo Autuori vem de três empates e uma vitória...

Publicado em 29 de Agosto de 2020 às 06:00

LanceNet

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Publicado em 

29 ago 2020 às 06:00
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
A sequência invicta do Botafogo será colocada à prova. O time, que não perdeu nas quatro partidas que disputou até agora no Campeonato Brasileiro, tem um compromisso contra o Internacional, líder da competição, neste sábado, às 17h, válido pela 6ª rodada do torneio. O duelo será transmitido em tempo real pelo site do LANCE!.
Além da natural necessidade de pontuar, o Glorioso pode alcançar uma marca que não vem há 13 anos. A última vez que o clube de General Severiano ficou sem perder nos cinco primeiros compromissos do Campeonato Brasileiro foi em 2007. Na época, a equipe era comandada por Cuca.
Na ocasião, o Botafogo conquistou três vitórias e dois empates no período. Atualmente, a equipe comandada por Paulo Autuori tem três empates e um triunfo. Vale ressaltar que, por conta do choque com as datas dos Estaduais, o Alvinegro ainda não fez a partida da primeira rodada, que seria contra o Bahia.O clube de General Severiano ainda não perdeu em competições nacionais na temporada. O time de Paulo Autuori passa por um período de evolução e uma marca que não vem desde 2007 pode ser mais uma confirmação sobre o processo que o Alvinegro vem atravessando.
Há 13 anos, o Botafogo terminava os cinco primeiros jogos do Brasileirão na segunda colocação, com 11 pontos. O Vasco, líder, tinha a mesma quantidade, mas ficou na frente pelo maior número no saldo de gols. No fim, o Glorioso terminou aquela campanha em 9º.
Em 2020, o Botafogo não pode alcançar a pontuação do Internacional, que é o próprio Internacional, com 12 pontos, mas pode terminar a rodada em uma zona de classificação para a próxima Taça Libertadores. Para isso, terá que buscar a marca de invencibilidade que não vem desde 2007.

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