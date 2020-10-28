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Botafogo perde para o Cuiabá e se complica na Copa do Brasil

Mesmo jogando em casa, Alvinegro  sofreu dura derrota para o time que está na Série B do Campeonato Brasileiro

Publicado em 27 de Outubro de 2020 às 23:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 out 2020 às 23:31
Matheus Barbosa marcou o gol da vitória do Cuiabá
Matheus Barbosa marcou o gol da vitória do Cuiabá Crédito: AssCom Dourado/Divulgação
Surpresa na Copa do Brasil. Terceiro colocado da Série B, o Cuiabá não se acovardou e, no Estádio Nilton Santos, bateu o Botafogo por 1 a 0 no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, na noite desta terça-feira (27). O gol foi marcado pelo volante Matheus Barbosa.
O jogo da volta será na próxima terça-feira, dia 3 de novembro, na Arena Pantanal. Pelo resultado, o Cuiabá se classifica com qualquer empate. Como não há o critério do gol qualificado fora de casa, uma vitória do Botafogo por um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis.
Antes, as equipes terão compromisso no Campeonato Brasileiro. Pela Série A, o Botafogo mede forças com o Ceará no próximo sábado, no Estádio Nilton Santos, às 17h. Na segunda divisão, o Cuiabá tem um compromisso diante do CRB no mesmo dia, mas às 22h, na Arena Pantanal.

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O JOGO

O tempo passou rápido no começo da partida. O Botafogo ocupou o campo de ataque logo de primeira e buscava criar chances de perigo por meio da troca de passes. O Cuiabá, por sua vez, respondia com uma linha baixa de marcação e pressão aos laterais alvinegros. Tudo para uma chance de contra-atacar em superioridade numérica.
A equipe comandada por Bruno Lazaroni não criou nenhuma chance real de gol nesta estratégia. Era uma partida baseada na paciência, mas de uma forma negativa para o Alvinegro, que não conseguia assustar.
Diante da dificuldade do Botafogo em atacar, o Cuiabá foi gostando da partida a partir da metade do primeiro tempo e equilibrou as ações. Com avanços buscando Maxwell e Willians Santana, o Dourado não ficou apenas acuado no campo defensivo e passou a explorar ainda mais as investidas em velocidade. Sem muitas emoções, um primeiro tempo sem graça terminou sem gols. 
O Botafogo rodava a bola. Tocava de um lado, ia para o outro, tentava se movimentar, mas nada fazia. O Cuiabá, por outro lado, não perdeu a chance de fazer estrago quando teve chance.
Aos 10 minutos, a marcação do Cuiabá pressionou Honda no campo de defesa do Botafogo, o japonês deu mole, errou um passe e deu a bola nos pés de Matheus Barbosa, que, totalmente livre, finalizou de fora da área para abrir o placar e dar vantagem ao Dourado.
?Poucos minutos após o gol, Lazaroni promoveu as entradas de Lecaros e Matheus Babi no Botafogo. Assim, a estratégia do Alvinegro passou a ficar focada em cruzamentos na direção dos dois centroavantes dentro da área. O time mandante tentava assustar pelo alto. 
A melhor chance foi aos 36 minutos. Após um lançamento de Caio Alexandre, Kevin cruzou de primeira, Pedro Raul ganhou no alto de Ednei, mas a finalização parou nas mãos de João Ricardo, com uma boa defesa. O ímpeto ofensivo foi grande, mas não suficiente. No fim, quem sorriu foi o Cuiabá, que leva uma vantagem para o jogo da volta.

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