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Vive um drama

Botafogo perde para o Bahia e segue na zona de rebaixamento do Brasileirão

O Glorioso chegou à marca de dez jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro e vê sua situação ficar complicada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 set 2020 às 23:54

Publicado em 30 de Setembro de 2020 às 23:54

O Botafogo perdeu dentro de casa para o Bahia e amarga o Z-4 do Brasileirão
O Botafogo perdeu dentro de casa para o Bahia e amarga o Z-4 do Brasileirão Crédito: Vitor Silva/Botafogo
A situação do Botafogo começa a tomar tons dramáticos. O Alvinegro foi derrotado pelo Bahia por 2 a 1 nesta quarta-feira (30), em jogo adiado, válido pela 1ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio Nilton Santos. Gilberto e Élber fizeram os gols do Tricolor de Aço. Pedro Raul, já nos acréscimos, descontou para o Glorioso. 
O Botafogo chegou à marca de dez jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro e não saiu da zona de rebaixamento. A equipe comandada por Paulo Autuori é a 18ª colocada, com 11 pontos conquistados e apenas um triunfo em 12 rodadas disputadas.

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O Bahia, por sua vez, não deixou apenas a lanterna da competição, como também não está mais no Z-4. A equipe de Mano Menezes chegou a 12 pontos e subiu para o 16º lugar, o primeiro fora da zona de rebaixamento.
As duas equipes voltam a jogar no próximo domingo, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Às 11h, o Botafogo mede forças em um clássico contra o Fluminense, no Estádio Nilton Santos. O Bahia, por sua vez, recebe o Sport às 18h15 na Arena Fonte Nova.

O JOGO

Em um jogo de ritmo lento, com as duas equipes com meio-campo espaçado, os primeiros minutos foram de poucas chances. Não demorou, contudo, para o Bahia começar a ocupar o campo de ataque. O Tricolor de Aço buscava criar chances a partir da pressão nos zagueiros do Botafogo. A melhor chance, porém, veio por meio da bola parada. Após uma falta no lado direito da área, Ernando subiu mais alto que a defesa do Botafogo, mas a perigosa cabeçada parou em uma boa defesa de Diego Cavalieri.
A partida passava longe de ser chamativa em termos técnicos. Tanto Botafogo quanto Bahia tinham dificuldade para colocar a bola no chão e criar algo. Era um jogo de duelos físicos e recorrentes perdas de posse de bola.
Diante deste contexto, o Bahia abriu o placar por meio da bola parada, que voltou a assustar a defesa do Botafogo. Após outra falta cobrada do lado direito, Gilberto subiu sozinho e Diego Cavalieri nada pôde fazer. O atacante do Tricolor de Aço não balançava as redes desde fevereiro, quebrando um longo tabu com as traves. 
Insatisfeito com o desempenho da equipe no primeiro tempo, Paulo Autuori fez três alterações no intervalo. Rhuan, Davi Araújo e Barrandeguy entraram e o Botafogo abandonou a formação de três zagueiros, voltando ao antigo 4-2-3-1. O Alvinegro foi ao ataque desde o começo da etapa complementar.
Mesmo com dificuldades para criar, o Botafogo teve uma chance clara. Após trama conduzida por Kanu e Rentería, o colombiano cruzou para Matheus Babi - que entrou no decorrer do segundo tempo. O atacante, sozinho embaixo da trave, se confundiu com as próprias pernas e chutou para fora. 
O Botafogo pressionava, mas chegava ao ataque de uma forma desorganizada. O Alvinegro, com dificuldade de trocar passes, vivia de cruzamentos na direção da área, facilmente rebatidos pela defesa tricolor.
Aos 41 minutos, o Bahia deu o golpe fatal para os três pontos. Em uma trama em velocidade, Juninho Capixaba aproveitou o espaço no lado direito da defesa e cruzou para Élber, que teve apenas o trabalho de empurrar para o fundo das redes e sacramentar a vitória do Tricolor de Aço. 
A equipe comandada por Paulo Autuori não desistiu. Em uma pressão final, o Botafogo construiu uma jogada pelo lado esquerdo. Rhuan cruzou em direção à área e Pedro Raul disputou a bola com os zagueiros do Bahia. O atacante, aos trancos e barrancos, conseguiu a bola e marcou, diminuindo o placar.
O ímpeto ofensivo do Botafogo, contudo, teve um beque. Em um ataque do Bahia, Barrandeguy se enrolou com a bola, foi pressionado por Rossi, que fez uma falta por baixo. O uruguaio, ao cair, revidou com um pontapé. O árbitro, após revisão no VAR, expulsou o lateral alvinegro.

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