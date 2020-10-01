Botafogo perde para o Bahia e segue na zona de rebaixamento do Brasileirão

O Botafogo perdeu dentro de casa para o Bahia e amarga o Z-4 do Brasileirão Crédito: Vitor Silva/Botafogo

A situação do Botafogo começa a tomar tons dramáticos. O Alvinegro foi derrotado pelo Bahia por 2 a 1 nesta quarta-feira (30), em jogo adiado, válido pela 1ª rodada do Campeonato Brasileiro , no Estádio Nilton Santos. Gilberto e Élber fizeram os gols do Tricolor de Aço. Pedro Raul, já nos acréscimos, descontou para o Glorioso.

O Botafogo chegou à marca de dez jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro e não saiu da zona de rebaixamento. A equipe comandada por Paulo Autuori é a 18ª colocada, com 11 pontos conquistados e apenas um triunfo em 12 rodadas disputadas.

O Bahia, por sua vez, não deixou apenas a lanterna da competição, como também não está mais no Z-4. A equipe de Mano Menezes chegou a 12 pontos e subiu para o 16º lugar, o primeiro fora da zona de rebaixamento.

As duas equipes voltam a jogar no próximo domingo, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Às 11h, o Botafogo mede forças em um clássico contra o Fluminense, no Estádio Nilton Santos. O Bahia, por sua vez, recebe o Sport às 18h15 na Arena Fonte Nova.

O JOGO

Em um jogo de ritmo lento, com as duas equipes com meio-campo espaçado, os primeiros minutos foram de poucas chances. Não demorou, contudo, para o Bahia começar a ocupar o campo de ataque. O Tricolor de Aço buscava criar chances a partir da pressão nos zagueiros do Botafogo. A melhor chance, porém, veio por meio da bola parada. Após uma falta no lado direito da área, Ernando subiu mais alto que a defesa do Botafogo, mas a perigosa cabeçada parou em uma boa defesa de Diego Cavalieri.

A partida passava longe de ser chamativa em termos técnicos. Tanto Botafogo quanto Bahia tinham dificuldade para colocar a bola no chão e criar algo. Era um jogo de duelos físicos e recorrentes perdas de posse de bola.

Diante deste contexto, o Bahia abriu o placar por meio da bola parada, que voltou a assustar a defesa do Botafogo. Após outra falta cobrada do lado direito, Gilberto subiu sozinho e Diego Cavalieri nada pôde fazer. O atacante do Tricolor de Aço não balançava as redes desde fevereiro, quebrando um longo tabu com as traves.

Insatisfeito com o desempenho da equipe no primeiro tempo, Paulo Autuori fez três alterações no intervalo. Rhuan, Davi Araújo e Barrandeguy entraram e o Botafogo abandonou a formação de três zagueiros, voltando ao antigo 4-2-3-1. O Alvinegro foi ao ataque desde o começo da etapa complementar.

Mesmo com dificuldades para criar, o Botafogo teve uma chance clara. Após trama conduzida por Kanu e Rentería, o colombiano cruzou para Matheus Babi - que entrou no decorrer do segundo tempo. O atacante, sozinho embaixo da trave, se confundiu com as próprias pernas e chutou para fora.

O Botafogo pressionava, mas chegava ao ataque de uma forma desorganizada. O Alvinegro, com dificuldade de trocar passes, vivia de cruzamentos na direção da área, facilmente rebatidos pela defesa tricolor.

Aos 41 minutos, o Bahia deu o golpe fatal para os três pontos. Em uma trama em velocidade, Juninho Capixaba aproveitou o espaço no lado direito da defesa e cruzou para Élber, que teve apenas o trabalho de empurrar para o fundo das redes e sacramentar a vitória do Tricolor de Aço.

A equipe comandada por Paulo Autuori não desistiu. Em uma pressão final, o Botafogo construiu uma jogada pelo lado esquerdo. Rhuan cruzou em direção à área e Pedro Raul disputou a bola com os zagueiros do Bahia. O atacante, aos trancos e barrancos, conseguiu a bola e marcou, diminuindo o placar.