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Botafogo-PB supera pressão e vence Atlético-BA pela Copa do Nordeste

Partida foi bastante truncada...

Publicado em 12 de Fevereiro de 2022 às 21:02

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 fev 2022 às 21:02
O Botafogo-PB venceu, por 1 a 0, o Atlético-BA, neste sábado (12). Os times se encontraram no Estádio Almeidão, em João Pessoa, pela 4ª rodada da Copa do Nordeste. Este foi o primeiro triunfo da equipe da casa, que ficou na 6ª colocação na tabela.Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSPRESSÃO
Os baianos começaram superiores, com maior pressão. Além disso, criaram as melhores oportunidades e mantiveram a bola sob seu domínio. Já o Botafogo-PB buscava se encontrar, mas não tinham boas investidas. Aos 13, o Atlético-BA apareceu com Dionísio. No entanto, Luís Carlos espalmou a bomba.
Na sequência, Gabriel Esteves desviou de cabeça um cruzamento de Paulinho, quase abrindo o placar. Logo depois, Miller, sozinho dentro da área, acertou a trave. O ritmo do duelo diminuiu. Os times só foram aparecer aos 39, quando Leílson arriscou de fora da área. Fábio Lima deu o rebote, e Gustavo Coutinho fuzilou a rede do time baiano.
EQUILÍBRIO!
Enquanto isso, a etapa final não empolgou nenhum dos lados. Os donos da casa não tiveram grandes criações. Com isso, se fecharam, a fim de apenas administrar o placar. Já o Atlético-BA não fez diferente e diminuiu o ritmo. A equipe visitante só assustou no final. No lance, Dionísio cruzou, e Luís Carlos saiu mal do gol. Emerson cabeceou para fora, mesmo com o gol vazio.
Crédito: Foto:Divulgação/GuilhermeDrovas/Botafogo-PB

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