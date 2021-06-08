Botafogo-PB segura o Paysandu e vence a primeira na Série C

Crédito: Talita Gouvêa/Instagram Botafogo-PB

No jogo que sacramentou a 2ª rodada da Série C, o Botafogo-PB visitou o Paysandu e venceu por 2 a 0. O resultado deixou o time na vice-liderança da chave A, com 4 pontos. O Papão é o 8º da chave.

Calendário

Na próxima jornada, o Paysandu busca a recuperação diante da Jacupiense, fora de casa. O Botafogo-PB encara o Volta Redonda, no Almeidão.

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