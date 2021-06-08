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futebol

Botafogo-PB segura o Paysandu e vence a primeira na Série C

Belo soube explorar as investidas ao ataque e conquistou um bom resultado na casa do rival...

Publicado em 07 de Junho de 2021 às 22:10

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 jun 2021 às 22:10
Crédito: Talita Gouvêa/Instagram Botafogo-PB
No jogo que sacramentou a 2ª rodada da Série C, o Botafogo-PB visitou o Paysandu e venceu por 2 a 0. O resultado deixou o time na vice-liderança da chave A, com 4 pontos. O Papão é o 8º da chave.
Calendário
Na próxima jornada, o Paysandu busca a recuperação diante da Jacupiense, fora de casa. O Botafogo-PB encara o Volta Redonda, no Almeidão.
Gols
O primeiro gol do Botafogo-PB veio com Whelton. Na saída de bola do Paysandu, Luã recuperou e acionou o companheiro, que bateu firme e cruzado para sacudir a rede do Papão. Nos acréscimos da partida, Maurinho puxou contra-ataque e achou Marcos Aurélio, que driblou o goleiro e mandou para dentro da rede, 2 a 0.

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