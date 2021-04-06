Botafogo-PB e Confiança empatam em resultado ruim para os dois no Nordestão

Crédito: Taça da Copa do Nordeste (Divulgação

Confronto de suma importância que fechou a penúltima rodada na fase de grupos da Copa do Nordeste, Botafogo-PB e Confiança empataram sem gols no estádio Amigão na cidade de João Pessoa. Com o marcador, enquanto os anfitriões ficaram sem chances de continuar no torneio, o Dragão depende de uma combinação de resultados (além da própria vitória) para ter chance de avançar.>Tabela atualizada do NordestãoCADA UM NA SUA ESTRATÉGIA

Em panorama onde ambos os times tinham a "obrigação" de vencer para seguir com chances de vaga, o clube da Paraíba foi quem assumiu a postura de time que tinha a posse e buscava os espaços na retraída defesa do Proletário sem ter tanta eficiência quando necessária. Por outro lado, a ideia dos sergipanos parecia ser justamente apostar nas bolas de velocidade onde, se não sofria na retaguarda, tampouco conseguia ter organização e precisão suficiente para ser insinuante.

Assim, a etapa inicial teve um ritmo de disputa intenso, mas com poucas chances de real perigo as metas defendidas por Felipe e Rafael Santos, respectivamente. Enquanto Robinho teve excelente oportunidade de bater cruzado, mas pegou fraco na bola, Welton Felipe foi o mais perigoso do Belo em chute forte de perna esquerda onde Rafael precisou dar uma manchete para afastar a bola.

ACHOU O CAMINHO?

Sem conseguir adentrar a área, o Bota pareceu ter encontrado a melhor maneira de ser mais perigoso do que foi nos primeiros 45 minutos ao passar a apostar mais nas batidas de média distância. Foi dessa forma que Rogério e Lucas Gabriel arriscaram para fazer com que Rafael Santos precisasse redobrar a atenção e, por muitas vezes, exigir uma marcação mais próxima.

Por parte do time que jogava fora de casa, a ideia seguia como jogar pelos lados, porém com pouca eficiência na hora de acionar os nomes que faziam a infiltração. Assim, os estilos acabaram naturalmente se anulando no aspecto da falta de precisão e o marcador na cidade de João Pessoa não se alterou.FICHA TÉCNICABOTAFOGO-PB x CONFIANÇA

Local: Estádio Amigão, João Pessoa (PB)Data e hora: 05/04/2021 - 19h30 (de Brasília)​Árbitro: Antônio Magno Lima CordeiroAssistentes: Eleutério Felipe Marques Júnior e Wesley Rodrigues MiguelCartões amarelos: Samuel Santos, Rogério, Marcos Aurélio (BOT) / Nailton, Nery Bareiro, Renan Areias, Daniel Cerqueira (CON)

BOTAFOGO-PB (Técnico: Gerson Gusmão)

Felipé; Rodrigo Ramos, Samuel Souza, William Machado e Lucas Gabriel (Joaquim, aos 26'/2°T), Rogério, Pablo, Clayton (Bruno Menezes, aos 19'/2°T) e Marcos Aurélio (Roniel, aos 26'/2°T); Welton Felipe (Cesinha, aos 33'/2°T) e Sávio (Thiago Santos, aos 33'/2°T).

CONFIANÇA (Técnico: Daniel Paulista)