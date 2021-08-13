Botafogo oferece novo valor, fica perto de acordo com Portuguesa-RJ e encaminha permanência de Chay

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O Botafogo deu um importante passo para garantir o destaque da equipe na temporada por mais tempo. O Alvinegro avançou nas conversas com a Portuguesa-RJ, ofereceu um novo valor de compra à Lusa e encaminhou a compra definitiva de Chay.

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O jogador de 30 anos está emprestado pela Portuguesa ao Botafogo até o fim da Série B do Brasileirão. O primeiro contrato assinado entre as partes previa que o Alvinegro tinha até agosto para pagar R$ 500 mil e, então, adquirir o atleta de forma permanente. Na última quinta-feira, o CEO Jorge Braga havia falado que a negociação estava perto de um final feliz.

A diretoria do Glorioso, contudo, abriu negociações e sentou para conversar com a Lusa, oferecendo um valor novo. As cifras são menores do que a opção de compra original. A Portuguesa-RJ deu sinal verde e a possível permanência de Chay é questão de tempo.O novo valor se dá, principalmente, pela idade avançada do jogador. O Botafogo argumentou que Chay dificilmente será revendido no futuro. Ao mesmo tempo, o Alvinegro colocou a compra do meio-campista como prioridade pelo destaque do camisa 14 na temporada 2021.

Chay e os agentes do jogador, agora, devem conversar diretamente com o Botafogo. A tendência é que o clube de General Severiano dê um aumento salarial ao jogador. O tempo do novo contrato e maiores detalhes ainda será debatido entre as partes.