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Botafogo negocia saída do jovem zagueiro David Sousa para o Cercle Brugge, da Bélgica

Defensor, de 19 anos, teve uma proposta do clube belga, porém ainda não foi definido o modelo de negócio. Na temporada, o jogador atuou em sete partidas e marcou um gol...

Publicado em 15 de Junho de 2021 às 14:47

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 jun 2021 às 14:47
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O Botafogo está perto de negociar uma de suas jovens promessas com o futebol europeu. Trata-se do zagueiro David Sousa, de 19 anos, que interessa ao Cercle Brugge, da Bélgica. O clube fez uma proposta para o jogador, porém ainda não foi definido o modelo da transação . A informação foi inicialmente divulgada pelo site "O Dia" e confirmada pelo LANCE!
> Confira a classificação da Série B do Campeonato Brasileiro Vale destacar que apesar dos clubes terem conversado durante os últimos dias, ainda existe um debate sobre qual o melhor modelo de negócio. Ainda não se sabe se o jogador irá em definitivo ou se será um empréstimo com opção de compra. Além disso, ainda não ficou definido se o Glorioso ficará com alguma porcentagem futura. O clube detém 100% dos direitos econômicos do jogador.
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
Na atual temporada, o zagueiro atuou em sete partidas e marcou um gol, o de número 600 do estádio Nilton Santos, contra o Macaé. Na época, o atleta chegou a receber uma placar de seu companheiro de zaga Kanu em homenagem ao feito. Desde que subiu para os profissionais foram 22 jogos com a camisa do time da estrela solitária.
Além de Sousa, o Botafogo tem no setor os seguintes jogadores à disposição do técnico Marcelo Chamusca: Kanu, Gilvan e Joel Carli. Com 19 anos, o zagueiro demonstrou qualidade e ser muito promissor. No Carioca, fez boa dupla com Kanu em alguns jogos, e o Alvinegro ficou alguns jogos sem sofrer gols.
Cabe salientar que David Sousa passou pela base do Flamengo, onde jogou até os 14 anos, e desde que chegou ao Botafogo teve duas convocações para a seleção brasileira sub-15.

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