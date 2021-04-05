Botafogo negocia o empréstimo de Alexander Lecaros ao Avaí

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Alexander Lecaros está negociando uma possível saída do Botafogo. O Avaí tem conversas e está interessado em contratar o peruano por empréstimo até dezembro de 2021, como informou primeiramente o "Jornal O Dia" e o LANCE! confirmou.

O peruano, coincidentemente, possui contrato com o Alvinegro até este mesmo período. O clube catarinense vai arcar com a totalidade dos salários de Lecaros enquanto ele estiver emprestado.

Lecaros também chamou o interesse de Cuiabá, que recuou após contratar outros jogadores para a posição, e equipes do futebol peruano. A preferência do jogador, contudo, era permanecer no Brasil.