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futebol

Botafogo negocia a contratação de Lucas Fernandes, ex-São Paulo

Meio-campista está no Portimonense, de Portugal, tem conversas em andamento com o Botafogo, que quer um empréstimo com opção de compra...
LanceNet

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Publicado em 

23 mar 2022 às 17:57

Publicado em 23 de Março de 2022 às 17:57

O Botafogo tem um novo alvo para o meio-campo. Com negativas em Lincoln e Alan Patrick, o Alvinegro tem negociações em andamento por Lucas Fernandes, do Portimonense-POR. O jogador de 24 anos foi revelado pelo São Paulo e pode ser o novo jogador do clube de General Severiano.+ Botafogo ganha mais qualidade no meio-campo com chegadas de Luís Oyama e Patrick de Paula
A ideia do Botafogo é um empréstimo sem custos e uma opção de compra fixada ao final desse período - o Alvinegro arcaria com a totalidade dos salários do atleta. Foi esse modelo, inclusive, que o clube tentou colocar com Lincoln, mas o Santa Clara, também de Portugal, não avançou nas tratativas.
O clube quer Lucas Fernandes para a disputa do Campeonato Brasileiro - ou seja, a negociação teria que acontecer a curto prazo. Ele é titular do Portimonense, que teria que abrir mão de um atleta comumente utilizado no onze titular no meio da temporada europeia.
Mesmo assim, o Botafogo tenta convencer a equipe portuguesa de que pode ser uma boa ideia. Lucas Fernandes teve boa passagem nas categorias de base do São Paulo mas não rendeu o esperado no profissional. A informação foi dada pelo "UOL" e confirmada pelo LANCE!.
Lucas Fernandes tem um gol e quatro assistências em 28 partidas disputadas na atual temporada.
Crédito: FelipeFarinha/Portimonense

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