Botafogo negocia a contratação de Lucas Fernandes, ex-São Paulo

O Botafogo tem um novo alvo para o meio-campo. Com negativas em Lincoln e Alan Patrick, o Alvinegro tem negociações em andamento por Lucas Fernandes, do Portimonense-POR. O jogador de 24 anos foi revelado pelo São Paulo e pode ser o novo jogador do clube de General Severiano.+ Botafogo ganha mais qualidade no meio-campo com chegadas de Luís Oyama e Patrick de Paula

A ideia do Botafogo é um empréstimo sem custos e uma opção de compra fixada ao final desse período - o Alvinegro arcaria com a totalidade dos salários do atleta. Foi esse modelo, inclusive, que o clube tentou colocar com Lincoln, mas o Santa Clara, também de Portugal, não avançou nas tratativas.

O clube quer Lucas Fernandes para a disputa do Campeonato Brasileiro - ou seja, a negociação teria que acontecer a curto prazo. Ele é titular do Portimonense, que teria que abrir mão de um atleta comumente utilizado no onze titular no meio da temporada europeia.

Mesmo assim, o Botafogo tenta convencer a equipe portuguesa de que pode ser uma boa ideia. Lucas Fernandes teve boa passagem nas categorias de base do São Paulo mas não rendeu o esperado no profissional. A informação foi dada pelo "UOL" e confirmada pelo LANCE!.

Lucas Fernandes tem um gol e quatro assistências em 28 partidas disputadas na atual temporada.