Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Botafogo mantém conversas com empresários de Elkeson e planeja fazer nova proposta
futebol

Botafogo mantém conversas com empresários de Elkeson e planeja fazer nova proposta

Atacante, sonho da diretoria para a temporada 2022, está livre no mercado; Botafogo tem conversas em 'tom neutro' com estafe do atleta, mas espera chegar a novos números...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 jan 2022 às 10:00

Publicado em 14 de Janeiro de 2022 às 10:00

Diante de todo o alvoroço pela aprovação da compra da SAF por John Textor, o Botafogo segue o planejamento do elenco para 2022. A chama na busca pelo "sonho" para reforçar o time segue viva: o Alvinegro mantém contatos com os empresários de Elkeson e planeja fazer uma nova proposta em breve.+ Sinalizadores, entrada no salão nobre e canto do alívio: a festa da torcida do Botafogo pela venda da SAFCom interesse na contratação, o Alvinegro fez uma proposta por Elkeson em dezembro. Os números foram recusados pelos empresários do jogador. As partes não chegaram a um consenso em relação ao salário e nem mesmo com possíveis ações de marketing a coisa andou.
Mesmo assim, o Glorioso manteve o nome do atacante 'por perto'. A diretoria segue em contatos com o estafe do jogador de 32 anos e a promessa é de uma nova proposta com valores maiores em breve.
Vale lembrar que, diante da possível aprovação da SAF e a venda do futebol para John Textor, o norte-americano vai injetar R$ 50 milhões nos cofres do Botafogo até cinco dias úteis depois da Assembleia Geral, que acontece nesta sexta-feira.
No alívio nos cofres, o Glorioso vai ter um aumento na folha salarial e poderá oferecer números maiores para o jogador - vale ressaltar que os R$ 50 milhões não serão apenas para contratações e busca por jogadores.
Elkeson gosta do Rio de Janeiro e tem identificação com o Botafogo. Além de considerar que o clube o projetar para o mercado chinês, país onde é ídolo, o filho dele, Pietro, é botafoguense. Na última temporada, foram 11 gols e duas assistências em 13 jogos na Superliga Chinesa.
Crédito: Elkeson,alvodoBotafogo,estavanofutebolchinês(Foto:Divulgação

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Mutirão oferece documentação gratuita a pessoas em vulnerabilidade em Vitória
Imagem de destaque
Ricardo Ferraço define nova cúpula da PC e Subsecretaria de Inteligência
Imagem de destaque
EstúdioCast: Ecovias Capixaba acelera ciclo de obras na BR-101 no ES e Sul da Bahia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados