Botafogo: Lazaroni terá reencontro especial contra o Goiás pelo BR

O compromisso contra o Goiás é essencial para o Botafogo se afastar da zona de rebaixamento. Além disso, será um reencontro marcante para Bruno Lazaroni, treinador do Alvinegro. As duas equipes se enfrentam nesta segunda-feira, às 20h, no Estádio Nilton Santos, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo terá transmissão em tempo real no site do LANCE!.
No ano passado, quando Eduardo Barroca havia sido demitido e o Botafogo ainda não tinha contratado Alberto Valentim, foi Bruno Lazaroni quem comandou o Glorioso, de forma interina, diante do próprio Goiás, no Nilton Santos. Na ocasião, o Alvinegro venceu o Esmeraldino por 3 a 1 e dava fim a um jejum de cinco rodadas sem um resultado positivo.
Diego Cavalieri; Fernando, Marcelo Benevenuto, Gabriel, Yuri (Lucas Barros); Cícero (Alan Santos), Gustavo Bochecha, João Paulo; Rodrigo Pimpão, Diego Souza, Luiz Fernando (Léo Valencia). Esta foi a equipe colocada por Bruno Lazaroni naquela partida, válida pela 24ª rodada do Brasileirão de 2019. Os gols foram marcados por João Paulo, Gabriel e Valencia.
Em 2020, a estrutura tática da equipe é parecida com o time que entrou em campo com o Goiás há um ano. Com três jogadores no meio-campo, um fica preso junto aos zagueiros - Cícero no ano passado e Rafael Forster atualmente - e os outros dois aparecem com mais liberdade para chegar ao ataque - hoje, esta é a responsabilidade de Keisuke Honda e Caio Alexandre.
Em 2019, o 3 a 1 sobre o Goiás serviu para colocar o Botafogo na 12ª colocação do Brasileirão, se afastando ainda mais da zona de rebaixamento. Na atual edição, a história pode se repetir: o Alvinegro, com 18 pontos, está em 15º - com um triunfo, pode alcançar até a 10ª posição, na parte superior da tabela.