Botafogo jogará no Rio de Janeiro seis dos próximos sete jogos

Após a derrota no clássico contra o Vasco do último domingo, o Botafogo é o atual 17º colocado no Campeonato Brasileiro com nove pontos e está na zona de rebaixamento. O atual cenário preocupa o torcedor, mas o Alvinegro terá uma ótima chance de reencontrar o caminho das vitórias.
Levando em consideração o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, serão seis jogos no Rio de Janeiro - cinco no Nilton Santos - nas próximas sete partidas. O Glorioso só viaja para encarar o Atlético-GO, dia 27 de setembro, em Goiânia.
A equipe de Paulo Autuori poderá aproveitar as vantagens de viajar pouco e descansar mais os jogadores, visando ainda mais o duelo contra o Vasco, na Copa do Brasil. O Botafogo não fará nenhuma viagem até o segundo e decisivo duelo contra o Cruz-Maltino.
Os jogos no Rio de Janeiro podem ajudar o Botafogo a voltar a vencer. A última vitória foi contra o Atlético-MG, de Jorge Sampaoli, na quarta rodada do Brasileirão. Até agora, o Alvinegro soma cinco jogos fora de casa (Red Bull Bragantino, Fortaleza, Flamengo, Corinthians e Athletico-PR) e quatro no Estádio Nilton Santos (Atlético-MG, Internacional, Coritiba e Vasco).
Confira o calendário dos próximos sete jogos do Botafogo:
Copa do Brasil - 17/09 (Quinta-feira) Botafogo x Vasco, no Nilton Santos
Brasileirão - 20/09 (Domingo) Botafogo x Santos, no Nilton Santos
Copa do Brasil - 23/09 (Quarta-feira) Vasco x Botafogo, em São Januário
Brasileirão - 27/09 (Domingo) Atlético-GO x Botafogo, no Estádio Olímpico Brasileirão - 30/09 (Quarta-feira) Botafogo x Bahia, no Nilton Santos
Brasileirão - 04/10 (Domingo) Botafogo x Fluminense, no Nilton Santos
Brasileirão - 07/10 (Quarta-feira) Botafogo x Palmeiras, no Nilton Santos