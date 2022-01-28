Botafogo inicia venda de ingressos para jogo contra o Bangu

O Botafogo vai enfrentar o Bangu no Nilton Santos, no domingo, às 16h, pela segunda partida do Campeonato Carioca. Nesta sexta-feira, o clube iniciou a venda de ingressos para o confronto. A carga disponível é de 19.999 pessoas e somente o setor Leste Inferior e Camarotes estão disponíveis para o torcedor alvinegro.> Palmeiras e Luiz Adriano avançam em conversas para definir futuro do atacante; Botafogo monitora

O torcedor deverá comprar seu ingresso através do site botafogo.com/ingresso ou em postos de venda física no Estádio Nilton Santos e na sede de General Severiano. Os valores giram em torno de R$ 10 a R$ 60. A meia-entrada está no valor de R$ 30, enquanto a inteira está R$ 60. Sócios-torcedores possuem descontos que vão da meia-entrada até o check-in grátis.

Quem quiser ter o acesso ao estádio, terá que apresentar comprovante de vacinação em dia, além do ingresso, claro. As pessoas com mais de 50 anos devem ter o comprovante das duas doses (ou dose única) e da dose de reforço da vacina contra Covid-19. Para o público de 18 a 49 anos, o reforço será necessário apenas em caso de intervalo de quatro meses ou maior desde a segunda dose (ou dose única) tomada.VEJA O SERVIÇO COMPLETO DO JOGO​Botafogo x BanguData-Hora: 30/01 (Domingo), às 16hEstádio: Estádio Nilton Santos

Carga disponibilizada: 19.999 ingressosVenda no site: www.botafogo.com.br/ingressoAbertura dos portões: 14h

SETORES DISPONÍVEIS:Leste Inferior e Camarotes (Botafogo) / Sul (Bangu)(Os setores Norte, Leste Superior e Oeste estão bloqueados)

VALORES DOS INGRESSOS:SETOR LESTE INFERIOR (ACESSO PELO SETOR LESTE)Inteira - R$60Meia - R$30Sócios-proprietários - Check-in GrátisPlano Glorioso – Check in GrátisPlano Alvinegro – R$10Plano Preto – R$20Plano Branco – R$30Plano BNC (Legado) – R$30Estacionamento Sócio-torcedor e Sócio-proprietário – R$20 (Venda somente na hora)

SETOR SUL - VISITANTE (ACESSO PELO SETOR SUL)Inteira - R$60Meia - R$30

PONTOS DE VENDA FÍSICAEstádio Nilton Santos (Bilheteria Norte) - Sexta (28/01): 10h às 13h e 14h às 17h - Sábado (29/01): 10h às 13h e 14h às 17h

General Severiano - Sexta (28/01): 10h às 13h e 14h às 17h - Sábado (29/01): 10h às 13h e 14h às 17h

Estádio Nilton Santos (Bilheteria Leste)- Domingo (30/01): 10h às 15h

COMPROVAÇÃO VACINALA comprovação da vacinação é obrigatória se dará no momento do acesso ao Estádio mediante a apresentação do Passaporte da Vacina do Rio de Janeiro (carteira impressa ou no aplicativo do ConecteSUS), juntamente com um documento oficial com foto.

50 anos ou mais: Exigida a Dose de reforço18 a 49 anos: Exigida a Segunda dose (ou dose única) ou dose de reforço (caso tenha 4 meses ou mais da segunda dose)

Importante: O torcedor que não que estiver em dia com o cronograma vacinal do Rio de Janeiro estará automaticamente INABILITADO a acessar o jogo.

GRATUIDADEHá gratuidade para crianças (menores de 12 anos), idosos (acima de 60) e Portadores de Necessidades Especiais. Para acesso ao Estádio, será necessária a apresentação dos documentos comprobatórios.

Os beneficiários de gratuidade por lei, que estejam de acordo com os requisitos, deverão realizar o resgate da entrada, exclusivamente, no sábado (29/01) das 10h às 17h nos pontos de venda do Estádio Nilton Santos e de General Severiano. Lembrando que os acessos são limitados e há a possibilidade de esgotamento.

ESTACIONAMENTOO estacionamento Norte 1, localizado na Rua das Oficinas, abrirá às 13h e com o preço de R$40,00. O valor para sócios é de R$20. O pagamento será feito na hora e em dinheiro. O fechamento se dará uma hora após o término da partida.