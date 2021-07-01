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Botafogo informa que sorteará bandeira de escanteio usada na partida contra o Vitória

A bandeirinha foi pintada nas cores do arco-íris como forma de homenagem ao Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+...

Publicado em 01 de Julho de 2021 às 17:28

LanceNet

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Publicado em 

01 jul 2021 às 17:28
Crédito: Divulgação/Camisa7Botafogo
Na tarde desta quinta-feira, o perfil oficial do plano sócio torcedor do Botafogo anunciou, através das redes sociais, que o clube sorteará a bandeira de escanteio que foi usada na partida contra o Vitória, válida pela oitava rodada da Série B. A bandeirinha, inclusive, foi pintada nas cores do arco-íris como forma de homenagem ao Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+. A experiência é válida para quem é sócio-torcedor Camisa 7.
> Nova camisa lançada! Relembre os últimos uniformes II do Botafogo- Foi aqui que pediram sorteio da bandeirinha usada no escanteio ontem? Então toma! Camisas 7 já podem resgatar essa experiência exclusiva! Acesse http://camisa7.botafogo.com.br e participe - disse o perfil
> Veja a tabela da Série B Na noite da última quarta-feira, o Botafogo havia anunciado que a braçadeira de capitão e as camisas usadas na partida contra o Vitória serão leiloadas. No centro do uniforme usado pelos jogadores esteve estampado a frase "#AmorÉAmor". Além disso, a braçadeira foi pintada nas cores do arco-íris. O clube também revelou que todas as camisas serão autografadas e o lucro será revertido para o projeto Casa 1, que acolhe pessoas LGBTQIA+.

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