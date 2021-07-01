Botafogo informa que sorteará bandeira de escanteio usada na partida contra o Vitória

Crédito: Divulgação/Camisa7Botafogo

Na tarde desta quinta-feira, o perfil oficial do plano sócio torcedor do Botafogo anunciou, através das redes sociais, que o clube sorteará a bandeira de escanteio que foi usada na partida contra o Vitória, válida pela oitava rodada da Série B. A bandeirinha, inclusive, foi pintada nas cores do arco-íris como forma de homenagem ao Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+. A experiência é válida para quem é sócio-torcedor Camisa 7.

> Nova camisa lançada! Relembre os últimos uniformes II do Botafogo- Foi aqui que pediram sorteio da bandeirinha usada no escanteio ontem? Então toma! Camisas 7 já podem resgatar essa experiência exclusiva! Acesse http://camisa7.botafogo.com.br e participe - disse o perfil