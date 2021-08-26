Botafogo informa que cirurgia de Hugo foi bem sucedida

O jovem Hugo rompeu a clavícula no treino desta quarta-feira e foi submetido a uma cirurgia para tratamento da lesão. O Botafogo informou na tarde desta quinta-feira que a cirurgia do lateral foi realizada com sucesso e que o atleta vai seguir com o planejamento pós-operatório.
> Veja a tabela e os jogos da Série BA lesão de Hugo, sofrida por uma dividida no treino no Nilton Santos, possui prazo de recuperação de três meses. Sendo assim, Jonathan Silva é o atleta favorito para assumir a lateral-esquerda enquanto Hugo se recupera.