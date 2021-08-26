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Botafogo informa que cirurgia de Hugo foi bem sucedida

Lateral foi submetido a cirurgia após ter rompido a clavícula no treino desta quarta-feira...

Publicado em 26 de Agosto de 2021 às 17:14

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 ago 2021 às 17:14
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O jovem Hugo rompeu a clavícula no treino desta quarta-feira e foi submetido a uma cirurgia para tratamento da lesão. O Botafogo informou na tarde desta quinta-feira que a cirurgia do lateral foi realizada com sucesso e que o atleta vai seguir com o planejamento pós-operatório.
> Veja a tabela e os jogos da Série BA lesão de Hugo, sofrida por uma dividida no treino no Nilton Santos, possui prazo de recuperação de três meses. Sendo assim, Jonathan Silva é o atleta favorito para assumir a lateral-esquerda enquanto Hugo se recupera.

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