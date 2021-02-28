Botafogo foi o único time da Série A que não marcou pelo menos três gols em uma partida do Brasileirão 2020

O Campeonato Brasileiro de 2020 não foi fácil para o Botafogo. Além de não fazer pelo menos 30 pontos pela primeira vez na história do clube desde que o novo formato foi criado, em 2006, a equipe foi rebaixada em último lugar. Um dos fatores que pode explicar um desempenho tão ruim é a ineficácia do ataque Glorioso na competição.+ Botafogo e Nova Iguaçu caminham para a renovação de KayqueAo analisar os números, percebe-se que o Botafogo não conseguiu fazer três gols em nenhum jogo que disputou nesta edição do Campeonato Brasileiro. Mais alarmante do que isso, é o fato de ter sido a única equipe a não realizar tal feito na competição na última temporada.
Portanto, o "teto de gols" do Botafogo são dois. Dessa maneira, fica evidente que, caso o adversário também fizesse dois gols, o Alvinegro Carioca já não venceria a partida. Foi exatamente isso que aconteceu: foram apenas cinco vitórias, quatro no placar de 2 a 1 e uma no placar de 1 a 0.O Botafogo se despediu da Série A com apenas 32 gols feitos, o que é a terceira pior marca da primeira divisão - ficou à frente apenas de Coritiba e Sport, ambos com 31 gols marcados. Segundo o site SofaScore, o Glorioso foi o time que mais precisou de chutes para marcar um gol no Brasileirão, com uma marca de 12,3 chutes por gol.
A diferença fica ainda mais gritante quando se compara com a segunda pior marca. O Coritiba precisou de 9,6 chutes para balançar as redes, o que representa quase três chutes a menos para conseguir o gol.Uma outra estatística que chama atenção é o número de grandes chances perdidas. Segundo o site SofaScore, o Botafogo foi o time com a sétima melhor marca (40). Um jogo que ilustrou bem como isso é relevante, foi o duelo contra o Athletico-PR, válido pela 28ª rodada do Brasileirão, no estádio Nilton Santos. O Glorioso conseguiu 24 finalizações, mas não fez nenhum gol - o que custou a derrota por 2 a 0.