Botafogo fecha preparação para o retorno do Brasileirão Feminino: 'Não está abaixo de nenhuma equipe'

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O time feminino do Botafogo volta a brigar pelo sonho de disputar a elite do futebol nacional. Adiado pela pandemia do novo coronavírus, o Campeonato Brasileiro Série A-2 retorna neste sábado. O Alvinegro, comandado por Gláucio Carvalho, retoma a campanha diante do Goiás, às 15h, em Goiânia.

O Alvinegro está no Grupo E da competição, ao lado de Goiás, Real Brasília, Vila Nova-ES, Atlético-MG, e Vasco. Todas as equipes empataram na primeira rodada, disputada antes do começo da pandemia. Em turno único, os dois primeiros de cada grupo - são seis chaves ao todo - e os quatro melhores terceiros colocados se classificam à segunda fase.

Em entrevista exclusiva ao LANCE!, Rosé de Sá, coordenadora do futebol feminino do Botafogo, afirmou que a preparação para 2020 começou ainda no ano passado. Além de pensar em melhorar a equipe profissional, o Alvinegro também criou um time feminino de base.

- Planejamos 2020 antes do Estadual 2019 (na reta final do ano passado), momento esse que realmente conseguimos construir um alicerce capaz de suportar nossos objetivos, objetivos de formar uma equipe competitiva, testar a estrutura disponibilizada pelo clube e saber as reais necessidades. Focamos em profissionalizar as atletas, melhorar as condições de trabalho e aumentar o número de profissionais no Departamento, pois a obrigatoriedade imposta pela CBF exige equipe adulta e uma de base. Montamos o Sub-18 que, por planejamento, seria a mais importante para os nossos interesses - afirmou.Com mais de 25 jogadoras inscritas na Série A-2 do Brasileirão, Rose enxerga tudo isto como um processo a ser feito. Para a dirigente, o Botafogo ainda precisa oferecer melhores condições na formação de atletas.

- Precisamos melhorar em muitos aspectos. Aumentar o número de atletas nos elenco na equipe adulta e sub-18 é prioridade. Para isso, deveremos ter condições de poder crescer em quantidade em conjunto com a qualidade, priorizando a formação das nossas atletas de base e também formando o sub-16 e sub-14. A pandemia atrasou nossos planos - alertou Rose.

CONTRATAÇÕESO Botafogo esteve ativo no mercado durante a pausa das competições. Neste intervalo, duas jogadoras assinaram com o Alvinegro: a meia Chaiane, campeã da Série A-2 do Brasileirão com o São Paulo na última temporada, e a atacante paraguaia Jéssica Sánchez, de 18 anos, uma das revelações do último Sul-Americano sub-20.

- O Botafogo não está abaixo de nenhuma equipe da A-2 do Brasileiro. Acreditamos muito no trabalho da nossa comissão técnica, super vitoriosa dentro da modalidade, juntamente com a qualidade das nossas atletas e também o apoio que nossa diretoria, através do diretor Mauro Tílio e do vice executivo Alessandro Leite, que diariamente se preocupam em atender todas as necessidades. Tenho a certeza que iremos competir em igualdade com qualquer equipe do Brasileiro. Acredito que hoje existam cinco equipes favoritas ao título e coloco o Botafogo dentro delas - analisou Rose.

GOLEIRASRubiIngrid Sabino*Isabella*

DEFENSORASBruna (lateral-direita/zagueira)​Sandrinha (lateral-direita)Amanda Christina (zagueira)Karen Bender (zagueira)Thaisa* (zagueira/volante)Laura Marin (lateral-esquerda)Juliana* (lateral-esquerda)Maria Eduarda* (lateral-esquerda)

MEIASVivian (volante)Flávia* (volante)Verônica* (volante)​Pepê (volante)​Driely (volante)Maria Vitória* (meia)​Ingrid Micaele* (meia)​Chaiane (meia)​Esquerdinha* (meia)​Gaby Louvain* (meia)

ATACANTES​Kélen BenderJéssica SánchezDileneBia SantosTaíla*