Botafogo fecha novo patrocínio; marca será estampada no calção

Crédito: Divulgação/Botafogo

Após fechar com a EstrelaBet recentemente, o Botafogo tem um novo patrocinador. O clube anunciou, na tarde desta sexta-feira, um acordo com a Harpia. A empresa de proteção veicular vai estampar a marca nos calções do Alvinegro e o contrato é válido até maio de 2022.

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Em nota divulgada no site oficial, o Botafogo anunciou que sócios-torcedores Camisa 7 terão descontos nos serviços da Harpia pelo portal botafogo.harpiabeneficios.com.– Estamos muito satisfeitos em dar as boas-vindas ao Botafogo e a todos os Gloriosos. A força e a tradição da torcida alvinegra traz a maior certeza do sucesso desta parceria - comemorou Gilmar Moraes, presidente da Harpia.

– A chegada da Harpia mostra, mais uma vez, como o mercado já está começando a enxergar o Botafogo com mais credibilidade. Recentemente, fechamos com a EstrelaBet e a Kallango. Agora temos a chegada da Harpia, que é uma empresa de proteção veicular e tem um serviço 100% digital, fator que vai agregar muito para os nossos torcedores, pois ainda há a possibilidade de participarem de um clube de descontos. Então, acreditamos que essa parceria somará um enorme benefício para quem é Sócio Camisa 7. O Botafogo está se modernizando, melhorando sua a reputação e suas receitas. Além de entregar aos patrocinadores e aos torcedores benefícios que tem um impacto direto na vida de cada um - afirmou Lênin Franco, diretor de negócios do Alvinegro.