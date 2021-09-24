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futebol

Botafogo fecha novo patrocínio; marca será estampada no calção

Clube de General Severiano anunciou acordo com a Harpia, empresa de proteção veicular...

Publicado em 24 de Setembro de 2021 às 17:29

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 set 2021 às 17:29
Crédito: Divulgação/Botafogo
Após fechar com a EstrelaBet recentemente, o Botafogo tem um novo patrocinador. O clube anunciou, na tarde desta sexta-feira, um acordo com a Harpia. A empresa de proteção veicular vai estampar a marca nos calções do Alvinegro e o contrato é válido até maio de 2022.
+ Botafogo fatura em um mês mais do que arrecadou em um ano com nova loja virtual
Em nota divulgada no site oficial, o Botafogo anunciou que sócios-torcedores Camisa 7 terão descontos nos serviços da Harpia pelo portal botafogo.harpiabeneficios.com.– Estamos muito satisfeitos em dar as boas-vindas ao Botafogo e a todos os Gloriosos. A força e a tradição da torcida alvinegra traz a maior certeza do sucesso desta parceria - comemorou Gilmar Moraes, presidente da Harpia.
– A chegada da Harpia mostra, mais uma vez, como o mercado já está começando a enxergar o Botafogo com mais credibilidade. Recentemente, fechamos com a EstrelaBet e a Kallango. Agora temos a chegada da Harpia, que é uma empresa de proteção veicular e tem um serviço 100% digital, fator que vai agregar muito para os nossos torcedores, pois ainda há a possibilidade de participarem de um clube de descontos. Então, acreditamos que essa parceria somará um enorme benefício para quem é Sócio Camisa 7. O Botafogo está se modernizando, melhorando sua a reputação e suas receitas. Além de entregar aos patrocinadores e aos torcedores benefícios que tem um impacto direto na vida de cada um - afirmou Lênin Franco, diretor de negócios do Alvinegro.
A estreia da empresa no Glorioso já será neste domingo, na partida contra o Sampaio Corrêa, no Estádio Nilton Santos, pela 26ª rodada da Série B do Brasileirão.

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