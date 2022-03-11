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Botafogo faz proposta por Fernando Marçal, lateral do Wolverhampton

Brasileiro, que disputa a Premier League, é o alvo do Glorioso para a lateral-esquerda, e as conversas já estão em andamento...
LanceNet

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Publicado em 

11 mar 2022 às 18:51

Publicado em 11 de Março de 2022 às 18:51

Em busca de reforços para praticamente todas as posições, o Botafogo tem um alvo definido para a lateral-esquerda. Trata-se de Fernando Marçal, defensor do Wolverhampton, da Inglaterra. O Alvinegro, inclusive, já realizou uma proposta com números iniciais e apresentação do projeto do jogador.+ Botafogo oficializa interesse e aguarda aval da Fifa para avançar por Vitinho, do Dínamo de Kiev
O defensor já sabe do interesse do Botafogo, mas é difícil que a contratação - se concretizada -, aconteça de forma imediata. O Wolverhampton está no meio da Premier League e ainda sonha, mesmo que de forma remota, com vagas em competições europeias.
A possibilidade mais viável seria a de que Marçal chegasse após a conclusão da temporada europeia, depois de maio. A negociação tem sido tocada pelos representantes da Eagle Holding, empresa de John Textor.
Ainda não há resposta concreta e as partes conversam sobre termos e parte financeira. Fernando Marçal viria sem custos de transferência ao Glorioso porque tem contrato se encerrando com o Wolves em junho, justamente no fim da atual temporada na Europa.
Com passagem pela base do Grêmio, Marçal tem passagens em Americana, Guaratinguetá, Torreense-POR, Nacional-POR, Benfica-POR, Gaziantepspor-TUR, Guingamp-FRA, Lyon-FRA e Wolves-ING. Ele disputou 16 jogos na atual temporada pela equipe inglesa.
Crédito: FernandoMarçal,alvodoBotafogo,emaçãopeloWolves(Foto:Divulgação

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